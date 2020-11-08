نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط البنك السعودي للاستثمار للتمويل الشخصي الذي يصل إلى 200 ألف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط البنك السعودي للاستثمار للتمويل الشخصي، احد البنوك السعودية الهامه التى توفر العديد من خدماتها التمويلية إلى المواطنين والمقيمين بأرض المملكة العربية السعودية، حيث تقدم التمويلات العقارية، والتمويلات الشخصية التي تبدأ من 50 ألف ريال سعودي وتنتهي عند 200 ألف ريال سعودي، وفقا إلى بعض الشروط البسيطة التي حددتها إدارة بنك الاستثمار، حيث تتميز هذه التمويلات بالعديد من المزايا من أهمها توافق التمويلات مع تطبيق الشريعة الإسلامية، لذا نقوم من خلال هذا المقال عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني بشرح المزايا والشروط الخطوات التى يستطيع من خلالها المواطنين والمقيمين فى المملكة العربية السعودية الحصول على التمويل الشخصي. شروط البنك السعودي للاستثمار للتمويل الشخصي يجب أن يكون المتقدم للحصول على التمويل مقيم بالاراضي السعودية.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم للحصول على التمويل من بنك الاستثمار عن 23 عام، كما يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 60 عام.

يجب أن يكون المتقدم موظفاً ولا يزال بالخدمة.

يجب أن لا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 10 آلاف ريال. مميزات التمويل الشخصي من البنك السعودي للاستثمار متوافق بنود الشريعة الإسلامية.

إمكانية الحصول على تمويل إضافي، بعد زيارة الدخل الشهري للمتقدم.

إعفاء الأسرة من سداد القروض فى حالة إصابة المقترض بمرض يمنعه عن العمل مثل العجز أو لا قدر الله إصابة المستفيد بالوفاة.

إمكانية الحصول على التمويل بدون الحاجة إلى كفيل.

سرعة الحصول على التمويل.

تصل مدة سداد الأقساط الشهرية للتمويل إلى 5 سنوات.

إمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 200 ألف ريال سعودي. المستندات المطلوبة للتقديم على التمويل الشخصي خطاب تعريف من جهة العمل يحتوي على الدخل الشهري كامل موضح فيه البدلات وتاريخ التعيين وتاريخ التقاعد. كشف حساب موضح به الدخل الشهري اخر 3 أشهر. تعبئة النموذج المقدم من البنك.

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