نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة وشروط نقل الكفالة إلكترونيا في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يواجه المقيمين في المملكة العربية السعودية مشكلة ليست بيسيرة وهي سوء معاملة الكفيل إلى المكفولين، ويعاني كثير من المقيمين في المملكة وخصوصا المقيمين الذين انتهت أقاماتهم ولم تتثني لهم الفرصة بنقل أقاماتهم من كفيل إلى اخر، وسعت الحكومة السعودية علي تقديم تغيرات جذرية في مجال نقل الكفالة، بحيث تصير ابسط واسرع من ذي قبل وذلك عن طريق بقديم الكثير من خدماتها الإلكترونية ومن أهمها خدمة الاستعلام عن طلب نقل الكفالة، وهدفت أيضا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى توفير الوقت والجهد علي المقيمين وتيسير الأمور عليهم دون الحاجة للذهاب لمقر العمل الرسمي .

خطوات الاستعلام عن طلب نقل كفالة الوافد برقم الإقامة

تم توفير موقع خاص للاستعلام عن طلب نقل كفالة الوافد من قبل وزارة الداخلية وذلك من خلال ادخال رقم الاقامة، وهناك مجموعة من الخطوات يجب على المواطنين اتباعها للاستعلام عن طلب نقل كفالة الوافد برقم الإقامة وهي :

أن يقوم الوافد بالدخول للموقع الرسمي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . قم بالنقر على الخدمات الإلكترونية . علي المستعلم الضغط على خدمات الاستعلام. قم بالنقر على الاستعلام عن موظف وافد . اكتب كافة البيانات المطلوبة و ادخل رقم الإقامة واختيار الجنسية . قم بالنقر على كلمة بحث بعد كتابة رمز التحقق . سوف يظهر لك كافة البيانات التى قمت بالاستعلام عنها .

شروط نقل الكفالة في السعودية

يوجد مجموعة من الشروط الواجب توافرها لإتمام اجراءات نقل الكفالة وهي :

أن يكون جواز السفر الخاص بالوافد الذي يرد نقل الكفالة ساريا .

في حالة وجود أي مخالفة مرورية يجب على العامل سدادها .

أن يكون ملتزم ولا يتغيب عن العمل .

يجب أن يكون لدي الكفيل الجديد ما لا يقل عن 100 عامل تحت كفالته .

يشترط أن يكون سجل الكفيل خالي من المخالفات المرورية .

يجب أن تكون جنسية العامل من الجنسيات المسموح لها بنقل الكفالة .

أن تكون مؤسسة الكفيل لديها سجل تجاري ورخصة نشاط سارية .

يشترط أن يكون نشاط المؤسسة يتناسب مع مهنة العامل الذي يريد نقل كفالتة .

وفي نهاية نكون قد أوضحنا خطوات الاستعلام عن نقل الكفالة برقم الإقامة وشروط نقل الكفالة، وتوضيح سعي المملكة في تقديم القوانين المسنونة لصالح المقيمين و تحديد أليات حصولهم علي رخصة العمل .