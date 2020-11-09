الجمعية السعودية للإدارة الصحية تنشأ نادياً تطوعياً في الإدارة الصحية

د. الصاعدي: نهدف للوصول إلى مليون متطوع

دوت الخليج – جدة : عفاف حامد

أصدر رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة الصحية د. بندر الصاعدي قراراً بإنشاء نادياً تطوعياً في مجال الإدارة الصحية تحت مضلة الجمعية، ويأتي ذلك في إطار دعم جهود المملكة العربية السعودية لتحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.

حيث أعلنت الجمعية السعودية للإدارة الصحية عبر موقعها الرسمي وحسابها في تويتر ‏ بدء التسجيل واستقبال طلبات التطوع للإداريين الصحيين في مجالات مختلفة، ومنها المشاركات المجتمعية والتدريب والتعليم المستمر وتنظيم الفعاليات وغيرها.

وأوضح د. الصاعدي أن الجمعية تهدف من هذه الخطوة إلى تعزيز مفهوم العمل التطوعي والإستفادة من قدرات المتخصصين في تخصصات الإدارة الصحية، بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع المختصين في المجال، ولتكون الجمعية مظلة رسمية لتطوير قدراتهم واكسابهم الخبرة اللازمة والوصول إلى مليون متطوع.

كما أشار إلى أن الفئات المستهدفة تشمل الطلاب والطالبات والممارسين الصحيين وأصحاب المواهب والمدربين والمصممين والإعلاميين.

وأضاف رئيس نادي التطوع الصحي أ. علي آل طراد أن الجمعية تسعى حالياً لربط أنشطة التطوع مع الجهات الرسمية الأخرى لكي يستفيد المتطوعين من الميزات الممنوحة لهم مثل وزارة الموارد البشرية ومنصة التطوع الصحي بوزارة الصحة.