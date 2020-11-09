آلية احتساب التابع ضمن مبلغ دعم حساب المواطن

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عمر شويل - جدة احتساب التابع ضمن مبلغ دعم حساب المواطن، حساب المواطن هو برنامج سعودي وقد تم عمله في عام 2017، وهذا البرنامج قد هدف إلى تخفيف الأعباء على المواطن السعودي، وتقديم كل الدعم المادي إلى جميع أفراد الأسرة إلى الأسر ذات الدعم المتوسط أو المنخفض، في داخل المملكة العربية السعودية، وأيضًا يهدف البرنامج إلى التعويضات المادية التي قد تنتج ويتضرر بسببها بعض الأسر بسبب الأمور الاقتصادية.

ضوابط حساب المواطن

كان قد وضع برنامج حساب المواطن الآلية التي تم من خلالها احتساب التابع ضمن مبلغ الدعم الذي يقوم بتقاضيه جميع المستفيدين من حساب المواطن، وقد كثر الاستفسار من المواطنين حول هذا الشأن وذلك من خلال الخدمة التي قد وضعها البرنامج وهي الخدمة الموجودة على موقع تويتر.

قد أوضح البرنامج التابع لحساب المواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه قد تم وضع احتساب التابع في قائمة مبلغ الدعم الذي يحصل عليه المواطن المستفيد من الدعم، وذلك بناءً على التاريخ الذي قد وضعه البرنامج عبر البوابة الإلكترونية، وأيضًا تاريخ ظهور وصدور النتيجة الأهلية مع الدفعات السابقة.

التعديلات التي قد وضعها برنامج حساب المواطن

مؤخرًا قام برنامج حساب المواطن بإقرار عدد كبير من الضوابط والتي قد شملت من خلالها بعض القرارات التالية:

وضع ضوابط جديدة لكي تشمل الفرد المستقل.

تم تعليق التسجيل من خلال البرنامج للمستفيدين الجدد إلى أن يتم تحديد حد أعلى للاستحقاق.

تم تعليق الاستقبال لأي طلبات جديدة من المتقدمين للحصول على دعم حساب المواطن، ذلك بعد صرف الدفعة السابقة الدورة 28 من شهر مارس لعام 2020.

يجب على الأفراد المستقلين الجدد أن يثبتوا استقلاليتهم من خلال المسكن وذلك لكل فرد بلغ سن ثمانية عشر عامًا فيما فوق.

الإثباتات التي من خلالها يتم إثبات استقلالية الفرد المستفيد من الدعم