نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التجارة تحدد تمديد فترة التخفيضات وتشدد على الالتزام والاحترازات الوقائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التجارة تحدد فترة التخفيضات تشدد على الالتزام بالاحتفاظ بالإجراءات الوقائية، ‏وزارة التجارة قامت بالتأكيد على أنها شدت على كافة الأسواق والمتاجر بالعمل على زيادة مدة التخفيضات التجارية حتى يستطيع جميع المستهلكين من الحصول على احتياجاتهم بدون حدوث أي ازدحامات وفقا للإجراءات الاحترازية لهذا الوباء، وحرصاً على صحة الجميع، وأكدت الوزارة أنها ستقوم بتحديد بعض المواسم الاضافية الخاصة بالتخفيضات، وبالتالي لا تتسبب في التأثير على المنشآت التجارية بسبب أيام التخفيضات التي يتم تحديدها.

‏وزاره التجاره تمدد فترة التخفيضات على المتاجر

‏شددت وزارة التجارة على أهمية متابعه كافه التطبيقات الخاصة بالمتاجر لمنع التزاحم واستخدام الكمامات الطبية أو القماشية للحفاظ على التباعد الاجتماعي، بجانب إلى أهمية استخدام المعقمات في الاماكن المحدده له قياس درجة حرارة الموظفين والعملاء داخل المراكز التجارية والمولات واتباع كافة الاجراءات الوقائيه التي تم تحديدها من قبل وزارة الصحة.

التجارة تحدد تمديد فترة التخفيضات

‏وأكدت وزارة التجارة أن عند عدم الالتزام بكافة التدابير الوقائية يتم فرض غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال وتزداد العقوبة عند تكرار هذا الأمر ثم يتم إغلاق المنشاة المخالفة، حيث يصل مجموع الغرامة المالية إلى 50 ألف ريال سعودي عن كل شخص متجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري، وعدم تعدي الأعداد التي تم تحديدها اتباع كافة الإجراءات الوقائية في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد.