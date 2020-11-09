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عمر شويل - جدة ‏مركز الإقامة المميزة يوضح حق الأبناء للاستفادة بمزايا حاملها، ‏مركز الإقامة المميزة قد أعلن كافة التفاصيل التي تتعلق بتمتع الأبناء بمزايا الإقامة عندما يستفيد منها رب الأسرة، وأكدت أن إذا كان عمر الأولاد أقل من 21 عام يمكن لهم الحصول على هوية مقيم لكي يستفيد من كافة المزايا الموجودة في الإقامة المميزة، أما في حالات إذا كان عمر الأولاد أكثر من 21 عام سوف يتم ربط السجل الخاص بهم بحامل الاقامه حتى 25 عام اذا كان هذا الولد او البنت ‏ليست لديهم أي وظيفة.

‏مركز الإقامة المميزة

قد أوضح من ذو فترة مركز الإقامة المميزة أنه تم استقبال عدد كبير من الأشخاص الذين يمدون الاستفادة من الإقامة المميزة بالمملكة السعودية وذلك عبر تسجيل الدخول ‏إلى ‏منصة ‏سبارك، حيث أكدها أن جميع الأشخاص الذين يريدون الاستفادة من الإقامة المميزة يمكنك من تسجيل الدخول الى هذه المنصة، وأضافة كافة الاوراق المطلوبة لدفع المبلغ المحدد الخاص بجميع الاجراءات بالاضافة الى وجود كافه التفاصيل التي تتعلق بالنظام والمركز.

أنواع الاقامة المميزة

حيث أوضح مركز الإقامة المميزة أنه يتوفر بنوعين من الإقامة وهي الإقامة الدائمة وذلك يتم دفع مقابل مادي مرة واحدة وذلك على مدى الحياة، أما النوع الثاني يكون الدفع سنويا وتوفر فيه العديد من المزايا لهذا الشخص حيث تم إصدار أمر ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز أن نظام الإقامة المميزة يمكن توفير لمن يريد الاستقرار أو عمل استثمار داخل المملكة السعودية لتحقيق الاقتصاد للمملكة وزيادة التم التطور داخل ‏البلاد.