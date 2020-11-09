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عمر شويل - جدة صندوق التنمية الزراعية يطلق خدمة الختم الرقمي لإثبات الوثائق، ‏قام صندوق التنمية الزراعية بإطلاق خدمة جديدة تعرف باسم الخدمة النقل والتي يتضمن الهوية الرقمية للصندوق ليتم العمل على إثبات كافة الوثائق بالصيغة الرقمية لضمان الأمور القانونية، وبالتالي سوف تكون مفيدة إلى جميع عملاء الصندوق لكي يتمكنوا من الحصول على الافادات بالتعامل من قبل وزارة العدل أو التي يتم تقديمها في بعض الجهات الأخرى حيث يعتبر الصندوق يقوم بتقديم خدمات رقمية حكومية يتم اعتمادها للمركز الوطني للتصديق الرقمي.

صندوق التنمية الزراعية يطلق خدمة الختم الرقمي

‏صندوق التنمية الزراعية

‏من أكثر ما يميز الختم ‏الرقمي ‏أنه لا يستطيع أي شخص أن يقوم بانتحال الهوية أو يقوم بالتزوير فيها وبالتالي يقوم بالتسهيل على التحقق من هذه الوثائق والمحافظة عليها من التلف، بجانب أنه يقوم بدعم التحول الرقمي ‏حيث يتم اعتمادها في الجهات الأخرى القانونية ويقوم بتامين كافة التعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت سواء كان للأفراد أو المؤسسات ويقوم بمكافحة ارتكاب الجرائم أو انتحال الهوية.

‏برامج دعم التحول الرقمي

‏يعتبر الختم الرقمي من أهم البرامج الخاصة بالتحول الرقمي وبالتالي وقتها لا تحتاج إلى استخدام العملات الورقية وقد تحديد الخدمة الرقمي قبل ذلك بتوضيح أن المبادرات الخاصة بمنظومة الاتصالات وتقنية المعلومات تم العمل على تنفيذها لتصديق المعتمدين، وأكدت أنها تكون تحت إشراف المركز الوطني للتصديق الرقمي.