شروط مفاضلة الترقيات للمراتب العاشرة من قبل وزارة الموارد البشرية

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عمر شويل - جدة ‏شروط مفاضلة الترقيات المراتب العشرة من قبل وزاره الموارد البشرية، ‏وزارة الموارد البشرية قامت بفتح إمكانية التقديم على مفاضلة الترقيات الخاصة بالمراتب العاشرة لجميع الأشخاص التي لا يتواجد لهم شروط محددة للترقية، وذلك على حسب المادة 52 من ضمن اللائحة التنفيذية الخاصة بالموارد البشرية بالإضافة ‏من المعايير التي تم اعتمادها قبل ذلك.

‏شروط الترقية من المرتبة العاشرة

‏تعتبر شروط التنقية العاشرة حتى الترقية الحادية عشر تحتاج إلى عامين في المرتبة الموجودة في الوقت الحالي وذلك يمكن حدوثه في الترقية الاستثنائية وذلك على حسب الشروط الموجودة والمحددة في المادة 54 من اللائحة على أنه يمكن ترقية الموظف على حسب ما يقوم بتحديده الوزير المسؤول.

‏شروط الترقية الاستثنائية

‏الترقية الاستثنائية تكون تحت موافقة الوزير المختص وينبغي توافر بعد الشروط ‏التي سوف نحددها الآن وهي كالآتي: ‏

‏يجب أن يكون المؤهل العلمي للوظيفة للحد الأدنى وذلك محدد في تصنيف الوظائف الخاصة بالخدمة المدنية وألا يكون عمره تعدي 55 عام، وينبغي أن يكون قد عمل في الوظيفة الموجود فيها في الوقت الحالي لمدة 12 شهر، وقد تمكن قبل ذلك من الحصول على أداء وظيفي في السنة الأخيرة لا تقل عن ممتاز.

‏يجب ألا يكون تعدت الترقية الاستثنائية التي يحصل عليها الموظف من خلال تقديم خدماته للدولة وتكون الترقية من عن طريق لجنة تتضمن الوزير المختص ومسؤول في الشئون المالية، وكذلك ينبغي تواجد مسؤول في الموارد البشرية ومن قبل وزارة المالية يتم اعتماد الترقية وكذلك وزارة الخدمة المدنية.