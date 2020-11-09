نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التنمية الاجتماعية تمويل شخصي مميز 60 ألف ريال دون تحويل راتب ودون هامش ربح في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك التنمية الاجتماعية أو بنك التسليف والادخار السعودي تأسس في بداية الثمانينات من القرن الماضي برHس مال خمسة ملايين ريال سعودي، ووصل رأس ماله الآن إلى حوال 47 مليار ريال أي تضاعف رأس ماله خمسون ضعفا تقريبا، ويُعد البنك من البنوك المميزة في المملكة العربية السعودية لما يقدمه من خدمات مالية للمنشآت والأفراد، وقروض اجتماعية للمواطنين أصحاب الدخل المحدود، حيث يوفر بنك التنمية الاجتماعية العديد من المنتجات المصرفية المصممة خصيصا لدعم المواطن السعودي.

على سبيل المثال يوفر بنك التسليف التمويل لأصحاب المهن وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك يقدم البنك برنامج تمويل اجتماعي مُخصص لأصحاب الدخل الضعيف مثل تمويل الزواج وتمويل الأسرة وتمويل ترميم المنازل، وتمويل آهل وهو تمويل يتم تقديمه لدعم الأسر التي تزايدت عليها الأعباء المالية، بالإضافة إلى تمويل كنف الذي يتم تقديمه للمطلقات والأرامل لدعمهن على تحمل تكالف المعيشة، وكذلك برامج تمويل مشاريع التميز وتمويل العمل الحر الذي ينقسم إلى قرض نفاذ والتمويل متناهي الصغر.

برنامج التمويل الشخصي من بنك التنمية الاجتماعية

الهدف الأساسي من تأسيس بنك التسليف والادخار هو دعم المواطن السعودي المحدود الدخل؛ لذا من الطبيعي أن يقدم البنك العديد من المنتجات التمويلية الاجتماعية المميزة، وسوف نستعرض لكم اليوم أعزائي قراء موقع ثقفني برنامج تمويل الزواج المقدم من بنك التنمية الاجتماعية، فبجانب أن هذا التمويل متوافق تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية والهيئة الشرعية بالبنك، فإنه يوفر العديد من المميزات التمويلية للعميل عبر قرض ميسر لدعم الشباب المقبل على الزواج.

مميزات قرض الزواج

يتميز تمويل الزواج من بنك التسليف بالعديد من المواصفات التي يتطلع إليها كل راغبي التمويل من مجدودي الدخل، حيث يقدم المميزات التالية:

يمكن للعميل الحصول على مبلغ تمويل يصل إلى 60 ألف ريال سعودي.

قرض الزواج متوفر دون أي رسوم إدارية وبشكل مجاني.

لا يتم احتساب أي هامش ربح على مبلغ التمويل.

يجب فقط ألا يزيد راتب المتقدم للحصول علي التمويل عن 12.5 ألف ريال سعودي، أما إذا قل الراتب عن 3200 ريال سعودي فيلزم تخفيض مبلغ التمويل أو تقديم كفيل.

شروط الحصول على تمويل بنك التنمية الاجتماعية

أما عن الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول علي تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية فتتضمن أولا أن يكون العميل سعودي الجنسية وألا يزيد راتبه الشهري عن 12.5 ألف ريال سعودي، وأن يكون العميل غير مدين للبنك بأي قرض آخر وألا يكون لديه سجل تجاري سابق، ويجب أيضا أن يكون الزواج للمرة الأولى ويُستثنى من ذلك من توفيت زوجته أو من طلق زوجته قبل الدخول عليها، أيضا يجب أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تنتمي لإحدى دول مجلس التعاون الخليجي، مع تقديم عقد نكاح معتمد من المحكمة المختصة على ألا يكون قد مر أكثر من سنتين علي تاريخه.

من الشروط والمستندات الهامة أيضا للتسجيل في برنامج تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية، ضرورة تقديم العميل لصورة بطاقة الهوية الوطنية وصورة السجل العائلي مضافا فيه الزوجة، بالإضافة إلى تقديم نموذج تسليم البريد موجود عليه اسم وتوقيع المقترض واسم وتوقيع موظف البريد، إضافة إلى تقديم أصل رقم حساب الآيبان وموثق بختم البنك وكشف حساب بآخر 3 رواتب للمقترض من جهة عمله، أما عن طريقة التقديم في برنامج تمويل الزواج من البنك فتكون من خلال تعبئة بيانات المقترض إلكترونيا في نموذج طلب التمويل عبر تمويل الزواج من بنك التسليف.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية موضوعنا حول برامج التمويل الاجتماعي المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية، والتي تستهدف الأسر والأفراد السعوديين من محدودي الدخل، وتحدثنا بالأخص عن قرض الزواج الذي يقدمه البنك لإعانة الشباب المقبل على الزواج، وتعرفنا على شروط الحصول على قرض الزواج والمستندات المطلوبة، وكذلك طريقة التقديم إلكترونيا للحصول على القرض من بنك التنمية الاجتماعية