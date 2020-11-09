نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 مناطق سعودية تشهد أمطار رعدية وتحذيرات من الدفاع المدني في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحماية البيئة بأن منطقة جازان سوف تشهد أمطارًا رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية مما يسبب انعدام الرؤية ومن خلال الحساب الخاص بالهيئة على تويتر فقد تشهد العديد من محافظات المملكة هطول الأمطار الرعدية إضافة إلى منطقة جازان وتكمن هذه المناطق في المحافظات التالية: ( الحرث والعارضة والعيدابي وفيفا والدائر وهروب ) وسوف تستمر حالة سقوط الأمطار حتي السابعة من مساء اليوم الاثنين.

كما نوهت الهيئة العامة للأرصاد إلى سقوط أمطار رعدية يصاحبها رياح سطحية نشطة وذلك على منطقة الباحة، كما أوضحت أن هذا الطقس مستمر حتى السابعة مساء اليوم وأن الأمطار سوف تسقط أيضًا على مناطق الحجرة والمخواة والمندق وقلوة.

وقد نوهت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الباحة المواطنين والمقيمين فيها لاتخاذ الحيطة والحذر وأكدت على ضرورة اتباع تعليماتها التي تصدرها في مثل هذه الظروف ومن هذه التعليمات هي عدم الاقتراب من مجاري السيول والأودية بالإضافة إلى ضرورة الاتصال على الخط الساخن للمديرية في حالة حدوث أي طوارئ وهذا الرقم هو 998.

وقد حذرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة من سقوط أمطار رعدية على مدينة تبوك ويصاحبها رياح سطحية نشطة مما يعني عدم الرؤية وأن سقوط الأمطار سوف يكون على مناطق البدع والوجه وأملج وتبوك وتيماء وحقل وضباء وستستمر الأمطار حتى الرابعة عصر اليوم.

كما نوهت الهيئة عن سقوط أمطار رعدية يصاحبها رياح سطحية نشطة تؤدي إلى عدم وضوح الرؤية وذلك في محافظات القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل مستمرة حتى الثامنة مساء اليوم.

ولم تكن المحافظات سابقة الذكر هي المحافظات الوحيدة التي تشهد سقوط الأمطار الرعدية التي يصاحبها رياح سطحية نشيطة ولكن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ذكرت أيضًا المدينة المنورة ومكة المكرمة سوف تشهدان هذه الأمطار بالإضافة إلى المناطق الساحلية مثل الجوف والحدود الشمالية وحائل إضافة إلى بعض المناطق في مرتفعات جازان وعسير والباحة كما أن الرياح النشطة ستكون مثيرة للأتربة وقد تشهد أيضًا ضبابًا خلال الساعات الأولي من الصباح وفي الساعات المتأخرة من الليل وذلك على بعض أجزاء المنطقة الشرقية وخاصة الجنوبية منها.

يذكر أن المحافظات الخمس سالفة الذكر سوف تشهد انعدام في مستوى الرؤية نتيجة الرياح النشطة المثيرة للأتربة وسقوط الأمطار الغزيرة التي يصاحبها الرعد، أما مناطق الجموم والطائف والرياض والكامل وخليص وبحرة وميسان فإنها سوف تشهد سقوط أمطار من متوسطة إلى شديدة يصاحبها رياح ترابية تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية بشكل كبير جدًا يقترب من الانعدام.

هذا وسوف تشهد بعض محافظات المملكة العربية السعودية سقوط أمطار رعدية بداية من الأحد حتى الأربعاء القادم بالإضافة إلى أن سماء هذه المناطق سوف تكون مليئة بالسحب جزئيًا وهناك مناطق أخرى سوف تشهد غيومًا تامًا وسوف تمتلئ السماء بسحب كثيفة تؤدي إلى سقوط الأمطار الرعدية.