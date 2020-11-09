نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض الأهلي قصير الأجل وبدون هامش ربح للسعودي والمقيم تعرف على التفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض الأهلي قصير الأجل وبدون هامش ربح يأتي ضمن مجموعة من القروض التي يقدمها البنك الأهلي التجاري للعملاء داخل المملكة العربية السعودية،حيث يعتبر البنك واحد من أهم وأكبر البنوك داخل المملكة والذي يملك شبكة فروع كبيرة يصل عددها إلى 434 فرع متواجدين في جميع أرجاء المملكة والتي من خلالها يستطيع البنك إرضاء كافة متطلبات العملاء وإحتياجاتهم المالية وذلك عن طريق تقديم قروض تمويلية وخدمات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتسهيلات عديدة وخيارات للسداد تناسب جميع إلتزمات العميل.

قرض الأهلي قصير الأجل وبدون هامش ربح

يقدم البنك الأهلي التجاري قرض شخصي قصير الأجل وبدون هامش ربح وبأقساط مجدولة حتى ١٢ شهر،كما يتيح البنك للعملاء العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً فرصة الحصول على قرض الأهلي قصير الأجل من خلال خطوات سهلة وميسرة لجميع العملاء،وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفنى على أهم المزايا التي يستطيع العميل الإستفادة منها من خلال التمويل الشخصي قصير الأجل المقدم من البنك الأهلي التجاري داخل المملكة العربية السعودية.

قرض شخصي مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. يقدم البنك الموافقة الفورية على طلب الحصول على التمويل الشخصي. يمكن أن يبدأ قيمة القرض الشخصي قصير الأجل المقدم من البنك من 5000 ريال وحتي مليون ونصف ريال سعودي. الموافقة الفورية على طلب الحصول على التمويل الشخصي. قرض شخصي فوري بدون هامش ربح. أقساط شهرية مجدولة بفترات من 3 أشهر إلى ستة أشهر. يتيح البنك للعملاء إمكانية السداد المبكر للتمويل. يقدم البنك تأمين في حالة الوفاة أو العجز الكامل لا قدر الله.

طريقة التقديم على القرض الشخصي قصير الأجل من البنك الأهلي التجاري

يمكن للعملاء من السعوديين والمقيمين أيضاً التقدم بطلب للحصول على التمويل الشخصي قصير الأجل وبدون هامش ربح من البنك من خلال الدخول على رابط تمويل الأهلي قصير الأجل وبدون هامش ربح وتعبئة كافة البيانات الشخصية المطلوبة. كما يمكن للعملاء طلب تمويل الأهلي قصير الأجل من خلال الاتصال على هاتف التسويق المصرفي الخاص بالبنك وهو 8002441005 وسوف يتم التواصل مع العميل عن طريق ممثل الخدمة.

شروط الحصول على القرض الشخصي

عمر المتقدم السعودي لا يقل عن 18 سنة وذلك عند التقدم بطلب التمويل.

عمر المتقدم المقيم لا يقل عن 20 سنة عند التقدم بطلب التمويلولا يزيد عن 60 سنة عند موعد استحقاق أخر قسط.

الراتب الشهري للمتقدم السعودي لا يقل عن 3000 ريال سعودي.

الراتب الشهري للمتقدم المقيم لا يقل عن 4000 ريال سعودي.

مدة الخدمة في العمل لا تقل عن شهر واحد للسعوديين العاملين في القطاع الحكومي.

فترة الخدمة في العمل لا تقل عن 3 أشهر للسعوديين العاملين في الشركات الكبرى والمقيمين العاملين في القطاع الحكومي أو الشركات الكبري.

فترة الخدمة في الوظيفة لا تقل عن سنة للسعوديين والمقيمين العاملين في القطاع الخاص.

الوثائق والمستندات المطلوبة