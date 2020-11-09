شروط التسجيل فى الاستثمار كابيتال.. شروط قاسية ومميزات كبيرة

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عمر شويل - جدة شروط التسجيل فى الاستثمار كابيتال، والعديد من المعلومات الجديدة تجدها فى هذا المقال عبر موقعكم ثقفني من أهمها المميزات التى تتمكن من الاستفادة منها عبر التسجيل وخطوات التقديم، واهم الشروط والضوابط التى وضعها الاستثمار كابيتال، كما نوضح لكم خطوات التواصل مع الاستثمار كابيتال من خلال العديد من الطرق أهمها الرقم الموحد المجاني.
مميزات التسجيل فى الاستثمار كابيتال
- إمكانية فتح حساب استثماري بدون مقابل.
- سهولة إدارة استثمارك من اي مكان وفى اي وقت.
- سهولة تحويل المال إلى حسابك.
- سهولة التعرف على أسعار الأسهم بشكل سريع.
- سرية المعلومات والحفاظ على الخصوصية.
- يمكنك من خلال الهاتف او اللاب توب التحكم فى حساباتك.
- التحكم فى سوق الأسهم، وكامل الحرية فى الاستثمار.
طريقة التسجيل فى الاستثمار كابيتال
- يجب فى البداية الدخول على الموقع الإلكتروني icap.com.sa/ar.
- الضغط على القائمة الرئيسية.
- إختيار تسجيل الدخول، ومنها تسجيل دخول جديد.
- تسجيل كافة البيانات والمعلومات المطلوبة.
شروط التسجيل فى الاستثمار كابيتال
جاءت شروط الإستثمار كابيتال تتلخص فى عدة نقاط قاسية والتي جاءت كالتالي:
- النقطة الأولي: يجب أن لا يقل استثمارك عن 40 مليون ريال سعودي.
- النقطة الثانية: يجب أن لا يقل الحساب فى محفظتك عن 10 مليون ريال سعودي.
- النقطة الثالثة: يجب تكون العمل قد قام بشراء 10 صفقات فى اخر عام.
طريقة التواصل مع الاستثمار كابيتال
يمكنك فى حالة مواجهة أى مشاكل فى التسجيل او الإستفسار عن أي آليات ترغب فى معرفتها أو الشكاوي إتباع الخطوات التالية:
- الإتصال بالرقم المجانى 8001248282.
- التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]
- التواصل عبر الموقع الالكتروني icap.com.sa/ar.
- التواصل عبر رقم البريد (ص.ب 6888) 11452 الرياض.
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