نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل 2 مليون ريال سعودي عبر الأسهم المحلية من بنك الجزيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحقيق أحلام حياتك هو أحد الأهداف التي تسعى لها العديد من بنوك المملكة العربية السعودية، حيث توفر مجمعة كبيرة من البنوك والمصارف في المملكة خدمة الحصول على تمويل شخصي، منن بينها بنوك تعطي قروض شخصية بدون كفيل، وبنوك أخرى دون الحاجة إلى تحويل راتب، وتختلف الشروط للحصول على التمويل الشخصي من بنك إلى آخر، وبعد أن يكون العميل مستوفي كافة الشروط والطلبات، يمكن له الحصول على التمويل المناسب له.

بنك الجزيرة، واحداً من أكثر البنوك السعودية شهرة، ويوفر العديد من الخدمات والحلول التمويلية المختلفة، وذلك بما يتناسب مع متطلبات العملاء، سواء الحاليين أو الجدد، كما أن بنك الجزيرة يقدم لك حلول كثيرة ومتنوعة من التمويلات، سواء كنت ترغب في شراء منزل، أو شراء سيارة حديثة، أو السفر، يمكن التقديم على القرض والحصول عليه في أسرع وقت.

تمويل دينار للأسهم المحلية

مهما كانت احتياجاتك، يوفر تغطية كافة المصاريف التي تحتاج لها، سواء المصاريف الاستهلاكية أو المصاريف العائلية، وهو تمويل شخصي يتم تقديمه للعميل بصيغة المرابحة، حيث يقوم العميل باختيار أسهم محددة، وشراءها، ومن ثم يقوم البنك ببيعها بثمن مؤجل وبهامش ربح تنافسي، ومن ثم يتم تحويل الأسهم لمحفظتك، ويمكن بيعها أو الاحتفاظ بها.

مميزات التميل الشخصي

يمكن الحصول على مبلغ تمويلي يصل إلى 2.000.000 ريال سعودي.

تأمين تكافلي مجاني يغطي المتبقي في حالة الوفاة أو العجز.

يمكن للمتقاعدين الحصول على التمويل.

معدل نسبة سنوي يبدأ من 3.32 شامل الرسوم الإدارية.

جميع الرسوم الإدارية خاضعة لضريبة القيمة المضافة.

شروط الحصول على التمويل

أوضح بنك الجزيرة في المملكة العربية السعودية، أنه يجب توافر العديد من الشروط في العميل المتقدم لطلب الحصول على التمويل، من بينها أن يكون السجل الائتماني للعميل جيد، وعمر العميل لا يقل عن 20 عاماً، ولا يزيد عن 60 عاماً، بالإضافة إلى أنه يشترط أن يكون العميل مثبت في القطاع الحكومي، أو مر على تعيينه ثلاثة أشهر على العميل في القطاع شبه الحكومي، أو ستة أشهر في القطاع الخاص، و أن يتم تحويل الراتب إلى بنك الجزيرة، وصافي الدخل الشهري لا يقل عن 5.000 ريال.

التقديم على تمويل الأسهم المحلية

إذا كنت ترغب في الحصول على تمويل الأسهم المحلية، أو أي من المنتجات التمويلية الأخرى، أو أي من الخدمات المتوفرة، أتاح البنك الحصول على المنتج من خلال رابط التمويل الشخصي من بنك الجزيرة، أو عبر التواصل على رقم 800244999، ومن ثم سيتم الرد عليك من قبل مسؤول خدمة العملاء، والرد على كافة الاستفسارات والأسئلة التي تدور في ذهنك حول المنتج، أو يمكن التوجه إلى أي من فروع بنك الجزيرة المنتشرة في المملكة.