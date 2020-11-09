نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط سيارات مصرف الإنماء شانجان ايدو 2021 تريند في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتنوع عروض تقسيط سيارات مصرف الإنماء لتشمل فئة كبيرة جدًا من السيارات موديلات مختلفة وفي هذا الموضوع سوف نتعرف على تفاصيل تقسيط شانجان ايدو تريند 2021 من بنك الإنماء والتي يوفرها معرض مجموعة صالح للسيارات.

عروض تقسيط سيارات مصرف الإنماء

يقدم مصرف الانماء العديد من عروض تقسيط السيارات من خلال الوكلاء المعتمدين لدى البنك وذلك بتمويل يصل إلى 2 مليون ريال وفق الشروط التالية :

الحد الأقصى لتمويل شراء سيارة بالتقسيط من بنك الانماء هو 500 ألف ريال للسيارة الواحدة.

يمكن للعميل الحصول على قرض السيارة من بنك الانماء بما يصل مجموعه إلى مليوني ريال لتمويل شراء 4 سيارات.

يجب أن يكون العميل لديه حساب جاري في مصرف الانماء.

مواصفات شانجان ايدو Trend 2021

تأتي السيارة شانجان ايدو 2021 تريند مزودة بمحرك بنزين بسعة 1.6 لتر .

كما يأتي المحرك مزودًا بأربعة سلندرات و16 صمام.

تصل القوة الحصانية القصوى إلى 126 حصانًا .

يولد محرك شانجان ايدو 2021 عزم قوة مقداره 186 نيوتن.

تأتي شانجان ايدو 2021 مع ناقل حركة أوتوماتيك ومزودة بخمسة مقاعد.



نمط السيارة سيدان.

مقاس العجلات 16 بوصة .

سعة خزان الوقود 52 لتر.

سعر شانجان ايدو 2021 يوفر الوكيل مجموعة صالح للسيارات عبر بنك الإنماء عروض تقسيط سيارات متعددة من بينها شانجان ايدو 2021 على النحو التالي: