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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط سيارات مصرف الإنماء شانجان ايدو 2021 تريند في المقال التالي
عمر شويل - جدة تتنوع عروض تقسيط سيارات مصرف الإنماء لتشمل فئة كبيرة جدًا من السيارات موديلات مختلفة وفي هذا الموضوع سوف نتعرف على تفاصيل تقسيط شانجان ايدو تريند 2021 من بنك الإنماء والتي يوفرها معرض مجموعة صالح للسيارات.
عروض تقسيط سيارات مصرف الإنماء
يقدم مصرف الانماء العديد من عروض تقسيط السيارات من خلال الوكلاء المعتمدين لدى البنك وذلك بتمويل يصل إلى 2 مليون ريال وفق الشروط التالية :
- الحد الأقصى لتمويل شراء سيارة بالتقسيط من بنك الانماء هو 500 ألف ريال للسيارة الواحدة.
- يمكن للعميل الحصول على قرض السيارة من بنك الانماء بما يصل مجموعه إلى مليوني ريال لتمويل شراء 4 سيارات.
- يجب أن يكون العميل لديه حساب جاري في مصرف الانماء.
مواصفات شانجان ايدو Trend 2021
- تأتي السيارة شانجان ايدو 2021 تريند مزودة بمحرك بنزين بسعة 1.6 لتر .
- كما يأتي المحرك مزودًا بأربعة سلندرات و16 صمام.
- تصل القوة الحصانية القصوى إلى 126 حصانًا .
- يولد محرك شانجان ايدو 2021 عزم قوة مقداره 186 نيوتن.
- تأتي شانجان ايدو 2021 مع ناقل حركة أوتوماتيك ومزودة بخمسة مقاعد.
- نمط السيارة سيدان.
- مقاس العجلات 16 بوصة .
- سعة خزان الوقود 52 لتر.
سعر شانجان ايدو 2021
يوفر الوكيل مجموعة صالح للسيارات عبر بنك الإنماء عروض تقسيط سيارات متعددة من بينها شانجان ايدو 2021 على النحو التالي:
- سعر شانجان ايدو 2021 بدون ضريبة القيمة المضافة 45.900 ريال.
- قيمة الضريبة المضافة 15 % تضاف على سعر السيارة الأصلي.
- ضريبة السيارة الجديدة 5 %.
عروض تقسيط شانجان ايدو 2021 من بنك الإنماء
يوفر مصر الإنماء تقسيط السيارات لمدة 60 شهرًا بالشروط التالية :
- الدخول على موقع بنك الانماء.
- فتح حساب في البنك اونلاين عبر انترنت الانماء.
- الدخول على خدمات الأفراد.
- الانتقال إلى التمويل ومن ثم اختيار تمويل السيارات.
- اختيار الوكيل أو المعرض الذي يرغب في شراء السيارة منه.
- اختيار السيارة التي يرغب في شراؤها بالتقسيط.
- يتم سداد الرسوم الإدارية بواقع 1 5 من قيمة السيارة وبحد أقى 5 آلاف ريال.
طريقة فتح حساب في مصرف الإنماء
كما سبق القول فإن فتح حساب في بنك الانماء هو أحد الشروط التي يجب توافرها قبل شراء سيارة بالتقسيط من البنك ويتم فتح الحساب بزيارة الفرع أو عبر الانترتنت.
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