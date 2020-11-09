نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات بسيطة لإيقاف تسجيل أي منشأة في ضريبة القيمة المضافة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر ضريبة القيمة المضافة، أحد أهم الأنظمة الضريبية التي يتم العمل بها في داخل المملكة العربية السعودية، والتي تم فرضها على كافة السلع والخدمات التي تقوم كافة المنشآت ببيعها أو شراءها، ومؤخرا فقد قامت المملكة برفع نسبة الضريبة ، حيث كانت النسبة في البداية هي 5% ليتم رفعها إلى 15% وذلك منذ بداية شهر يوليو لعام 2020م،وطبقا لما جاء في اللائحة التنفيذية التي تم وضعها لضريبة القيمة المضافة، فإن على أي منشآه تتجاوز قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات مبلغ يقدر بحوالي 40 مليون ريال، أن تسارع إلى تقديم إقراراتها بصفة شهرية الى الهيئة، أما عن كيفية إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة فقد أوضحت الهيئة الحالات التي يمكن فيها إيقاف التسجيل وطريقة القيام بها و الذي نستعرضه معكم في السطور التالية.

خطوات بسيطة لإيقاف تسجيل أي منشأة في ضريبة القيمة المضافة

وبداية فقد أوضحت الهيئة العامة للزكاة و الدخل أن هناك عدة حالات يمكن فيها أن تقوم المنشأة بإلغاء تسجيلها في ضريبة القيمة المضافة، والتي أوضحت عنها من خلال الحساب الرسمي للهيئة على موقع التغريدات ” تويتر” ، بأنها خدمة تستهدف كافة الأشخاص و المنشآت المسجلين في الضريبة وأصبحوا بعد ذلك غير مؤهلين ، وتلك الحالات تتضمن كلا من :

أن تكون المنشأة غير مؤهلة للتسجيل في الضريبة.

التوقف عن القيام بأي نشاط من الأنشطة الاقتصادية

أن لا تتجاوز المنشأة قيمة الإيرادات اللازمة لحد التسجيل في الضريبة .

انعدام الصفة الاعتبارية للمنشأة.

ما هي متطلبات خدمة إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة؟

كما كشفت الهيئة العامة للزكاة و الدخل، إلى أن هناك عدد من الأوراق المطلوبة والتي يجب تقديمها عند التقديم لطلب إلغاء التسجيل بالضريبة ، وهي :

تقديم سبب طلب خدمة إلغاء التسجيل ، في حالة لم يكن الطلب متعلقا بقيمة الحدّ المطلوب للتسجيل.

تقديم كافة الوثائق اللازمة لإثبات سبب إلغاء التسجيل.

نأتي الآن الى الخطوات التي يجب اتباعها في حالة القيام بإلغاء تسجيل أي منشأة في ضريبة القيمة المضافة، وهي :

قيام المستفيد بتسجيل الدخول من خلال حسابه الخاص عبر البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للزكاة و الدخل.

القيام بالضغط على أيقونة الضرائب غير المباشرة.

القيام بالضغط على أيقونة تفاصيل التسجيل.

القيام بالضغط على أيقونة: إلغاء التسجيل، أو الضغط على طلب تعليق الالتزام ، حسب الحالة.

القيام بتعبئة كافة البيانات المطلوبة في النموذج الموجود وتقديمه.

سوف يتم استلام إشعار تقديم الطلب، يمكن تحميله أو يمكن الاطلاع عليه فقط من خلال صندوق المراسلات.

يجب ملاحظة أن المدة اللازمة لتنفيذ خدمة إلغاء تسجيل ضريبة القيمة المضافة، لا تزيد عن 5 أيام عمل منذ تقديم الطلب و ذلك في حالة لم يكن هناك إي التزامات حول المستفيد.