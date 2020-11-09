نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بدون تحويل راتب 300 ألف ريال لمدة 3 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل الشخصي هو أكثر ما يبحث عنه المواطنين في المملكة العربية السعودية، ويمكن للعميل الحصول على مبلغ تمويل شخصي، وبدون تحويل راتب، وبعض الإجراءات البسيطة، والحصول على مبلغ يصل إلى 300.000 ريال سعودي، وبهامش ربح تنافسي، فسواء كنت ترغب في تجديد أثاث منزلية، أو شراء منزل جديد، أو أي من المتطلبات التي تحتاج لها، فيمكن التقديم على منتج التمويل الشخصي لموظفي القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية، عبر بنك الرياض.

بنك الرياض أحد أهم وأكير البنوك السعودية الشهيرة، التي تعمل تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، ويوفر البنك من خلال البوابة الإلكترونية أو موقعه الرسمي العديد من الخدمات و الحلول التمويلية المختلفة التي تتناسب مع العديد من الفئات، من بينها فئة موظفي القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية، وفق بعض الضوابط والإجراءات الميسرة بحسب ما أعلن عنها البنك.

مميزات التمويل الشخصي من بنك الرياض

أوضح بنك الرياض من خلال موقعه الرسمي أن هناك العديد من المميزات التي يحصل عليها العميل في حال التقديم على طلب التمويل، أول تلك المميزات أن المنتج التمويلي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، السرعة والمرونة في الحصول عل التمويل، هامش ربح تنافسي، تصل مدة السداد إلى 48 شهر، ومبلغ تمويل يصل إلى 300.000 ريال سعودي،مع إمكانية إعفاء الورثة من المديونية في حال الوفاة لا قدر الله، وبدون تحويل راتب

شروط القرض الشخصي من بنك الرياض

التمويل متاح لكافة العملاء المؤهلين من المواطنين السعوديين.

مدة الخدمة 12 شهراً فأكثر.

عمر العميل لا يقل عن 25 عاماً.

صافي راتب العميل لا يجب أن يقل عن 10.000 ريال سعودي.

أعلن البنك كذلك من خلال موقعه الرسمي، أن هذا المنتج عبارة عن تمويل يصل إلى 300.000 ريال سعودي، ويستفيد من هذا المنتج الموظفين في القطاع المصرفي فقط، وأن هذا عبارة عن عرض ويستمر لفترة محدود، علماً أن العرض متاح حالياً الحصول عليه وحتى يوم 31 – 12- 2020 ميلادياً.

تمويل شخصي لموظفي القطاع المصرفي

يمكن الآن التقديم على المنتج التمويلي لتحصل على مبلغ مالي قدره 300.000 ريال سعودي بدون تحويل راتب، وذلك من خلال رابط تمويل شخصي لموظفي القطاع المصرفي، وذلك عن طريق تقديم نموذج الطلب الإلكتروني، مبيناً به كافة البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية، الجنسية، الاسم، رقم الهاتف الجوال، تاريخ الميلاد، صافي الراتب الشهري، نوع الراتب، قطاع العمل، وفترة التمويل.