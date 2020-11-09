نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافد من خارج المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يواجه الكثير من الوافدين مشكلة تمديد صلاحية الإقامة المنتهية، خاصة في حالة تواجدهم خارج المملكة العربية السعودية، و قد عملت الإدارة العامة للجوازات على حل تلك المشكلة، حيث أعلنت مؤخرا من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات “تويتر”، عن كيفية القيام بتمديد صلاحية الإقامات المنتهية للأشخاص الوافدين، والمتواجدين في ذلك الوقت خارج الأراضي السعودية ، ممن يملكون تأشيرة خروج وعودة ،وذلك عبر خدمة التفويض الالكتروني التي أتاحتها المديرية و يمكن من خلالها أن يقوم أي شخص بعمال تفويض لشخص آخر من أجل مراجعة المديرية نيابة عنه و القيام بكافة الأعمال المطلوب منم الشخص المفوض أداؤها.

كيفية تمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافد من خارج المملكة

وقد كشفت الإدارة العامة للجوازات بأن خدمة التفويض الالكتروني، لا يقتصر الاستفادة منها على تمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافد من خارج المملكة فقط، بل إنه يمكن أيضا من خلالها القيام بعدد من الخدمات المختلفة و التي يصل عددها الى 21 خدمة مختلفة ، و هي :

القيام بإصدار وإلغاء تصاريح السفر لأي من التابعين للمستفيد.

القيام بالإبلاغ عن فقدان أو تلف جواز السفر.

القيام بإصدار إقامة (هوية مقيم).

القيام بتجديد إقامة (هوية مقيم).

القيام باستلام الإقامة (هوية مقيم) بعد طباعتها.

القيام بإصدار وإلغاء تأشيرة خروج وعودة.

القيام بإصدار وإلغاء تأشيرة خروج نهائي.

القيام بالإبلاغ عن فقدان هوية مقيم.

القيام بالإبلاغ عن فقدان جواز مقيم.

القيام بالإبلاغ عن تغيب العمالة.

القيام بإضافة تابع.

القيام بفصل تابع.

القيام بتحويل تابع إلى رب أسرة.

القيام بتغيير مهنة.

القيام بنقل خدمات.

القيام بنقل معلومات .

القيام بتمديد تأشيرة الزيارة.

القيام بإصدار جواز السفر .

القيام بتجديد جواز السفر.

القيام باستلام جواز السفر.

القيام بتسجيل خرج ولم يعد.

كيفية الدخول الى خدمة التفويض الإلكتروني

كما كشفت المديرية العامة للجوازات، عن طريقة عمل التفويض الإلكتروني والتي تتم بخطوات بسيطة و هي :

دخول المستفيد على منصة أبشر .

يقوم المستفيد باختيار «خدماتي»

يقوم المستفيد باختيار «إدارة التفاويض».

يقوم المستفيد باختيار «تفويض مراجعة قطاع»

يتم إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المفوض له.

بعد وصول رمز التحقق الى الجوال الخاص بك ، يتم إدخاله في المكان المخصص لذلك .

يقوم المفوض له بقبول رسالة الرقم المرجعي.

من ناحية أخرى فقد طالبت إدارة الجوازات السعودية المواطنين ،بضرورة سرعة الإبلاغ عن أي شخص يخالف كلا من : أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك عبر الاتصال هاتفيا برقم (٩١١) في كلا من منطقة مكة المكرمة ومنطقة الرياض ، والاتصال على الرقم (٩٩٩) في أي منطقة من بقية مناطق المملكة العربية السعودية .