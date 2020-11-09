نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبر منصة التأشيرات الإلكترونية.. رابط وخطوات الاستعلام عن طلب تأشيرة زيارة عائلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن الزيارة العائلية في السعودية أمر يهم جميع الوافدين بأراضي المملكة، وسهلت وزارة الخارجية السعودية طريقة الاستعلام عن تأشيرة الزيارة العائلية عبر الإنترنت وبشكل إلكتروني، ووفرت هذه الخدمة على المواطنين العناء والوقت والجهد متماشية مع رؤية المملكة لـ2030، والتي تهدف تلك الرؤية إلى إلغاء كافة المعاملات الورقية وجعل كافة الخدمات إلكترونية، وذلك للنهوض بجميع الخدمات وارتقاء المملكة للمستوى الرقمي.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة زيارة عائلية

يستطيع المواطن المتواجد بأراضي المملكة من الاستعلام والبحث عن تأشيرة زيارة عائلية بشكل إلكتروني، كما أن موقع وزارة الخارجية يقدم الكثير من الخدمات الأخرى التي كانت قديماً لا تتم إلا عبر مقرات الوزارة أو من خلال الذهاب إلى المكاتب الحكومية، وكان المواطن مضطر للذهاب إلى تلك الجهات أكثر من مرة بسبب انتهاء عدد ساعات العمل المتاح بها أو نقص في المستندات والأوراق، وكان يتحمل الأعباء المالية لتعدد الزيارات، ولكن الوزارة تعمل متماشية مع رؤية المملكة لـ2030 في الارتقاء بها، وتُقدم العديد من الخدمات التي أصبحت تتم عن طريق الإنترنت، ونتعرف معاً بالخطوات الاستعلام عن تأشيرة الزيارة العائلية:

الولوج أولاً لمنصة “ خدمات التأشيرات ” الإلكترونية. اختيار “تأشيرة صادرة” من وزارة الخارجية. إدراج رقم التأشيرة. إدراج رقم السجل. إدراج “رمز الصورة” الذي يتكون من 6 أرقام. النقر على “استعلم” لبدء عملية الاستعلام.

خطوات الاستعلام عن زيارة عائلية برقم الطلب

يستطيع المقيمين الاستعلام عن تأشيرة الزيارة العائلية برقم الطلب، وذلك بعد التقدم على زيارة عائلية، ولكن يتم الاستعلام عبر عدة خطوات جاءت كالتالي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الخارجية .

. النقر فوق مربع “أفراد”.

النقر أسفل الصفحة على “استعلام”.

النقر على “تأشيرة عائلية صادرة”.

إدراج رقم التأشيرة ورمز الصورة ورقم الطلب.

النقر على أيقونة “استعلم”.

سوف تظهر كافة المعلومات الخاصة بالتأشيرة وحالتها ومقدم الطلب.

رابط التأشيرات الإلكترونية للاستعلام

وفرت منصة التأشيرات الإلكترونية الكثير من الخدمات الخاصة بالتأشيرات بكل أنواعها ولمختلف الشرائح والقطاعات سواء داخل أو خارج المملكة، وتوجد أيقونة باسم “أخرى” في خدمات الأفراد تُفيد طلب تأشيرة دخول أو تقديم الخدمات الخاصة بالشهادات الصحية، وأيضاً خدمة المقترحات والاستفسارات عبر الرابط الخاص بمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية.