نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم اليوم العروض الترويجية حتى الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 مهرجان الطازج في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم أو العروض الترويجية في العثيم ينتظرها الكثير من الأفراد في المملكة العربية السعودية، وذلك يرجع إلى أن أسواق عبد العثيم تعتبر من أهم الأسواق المركزية المتخصصة في بيع كافة مستلزمات الأسرة والفرد، وتقوم بالبيع بالتجزئة، وقد أثبتت الأسواق كفائتها وهذا يظهر من خلال مبيعاتها، التي تلي مبيعات أسواق بنده السعودية، وتقدم يوميًا مجموعة من العروض للزوار، كما أنها تعرض منتجاتها من خلال موقعها الرسمي الإلكتروني.

عروض العثيم اليوم

هناك مجموعة من فروع العثيم في المملكة العربية السعودية، وقد وصل عددها إلى 183 في المملكة، بينما في مصر وصل عدد الفروع حوالي 31 فرع، وقد استطاعت تكوين قاعدة كبيرة من العملاء على مستوى الدولتين وهذا يرجع إلى أنها تقدم منتجات متنوعة بالجملة والتجزئة، فنجد أن بها:

العروض الترويجية الطازج والتي تشتمل اللحوم والأسماء والدواجن.

السلع الاستهلاكية بشتى أنواعها وزاد الإقبال في الفترة الأخيرة على عسل الشفاء وشراء منتجات قشطة بوك وأيضًا جبن كيري بالإضافة إلى عسل الغابة السوداء.

كما يقوم ببيع مستلزمات النظافة والعناية الشخصية، مثل صبغات الشعر أو أيضًا جل جونسون وكافة منتجات جونسون المميزة.

كما يوفر أنواع متعددة من الشوكولاتة مثل سنكرز وأنواع مستوردة مميزة، وكافة لوازم المطبخ وعلى رأسها أيضًا حليب نيدو ولوزين وغيرها من المنتجات.

عروض العثيم الأسبوعية

ويقدم هايبر العثيم في المملكة أسبوعيًا مجموعة من العروض المميزة سواء على المنتجات الاستهلاكية، أو الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات مثل شاشات التليفزيون، أو الهواتف المحمول الذكية، وكذلك يقدم عروض مميزة على لوازم المرأة، وأدوات المطبخ المميزة، فنجد أن عروضه الأسبوعية لهذا الأسبوع هي:

العروض الترويجية عروض الطازج

أما عن عروض الطازج فهي العروض التي تستمر لمدة يوم واحد فقط، ويتم فيها طرح عروض على المنتجات الغذائية وخصوصًا اللحوم والفواكه والخضروات التي بالتأكيد لا تستغنى عنها الأسرة على الإطلاق، وتشتمل العروض لهذا اليوم على:

والجدير بالذكر أن كافة عروض العثيم متاحة في جميع الفروع، فمثلًا متاحة من خلال العثيم جدة أو العثيم الرياض كما أن العروض تسري لفترة معينة على حسب العروض الترويجية التي يطرحها العثيم للعملاء، كما هو مذكور.