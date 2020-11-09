نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل إسلامي من 100 ألف حتي 500 ألف ريال بدون تحويل الراتب وبدون كفيل من الشركة السعودية للتمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض بدون تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل تعد من الفرص التمويلية الهامة للقطاع الحكومي والخاص وذلك للمتواجدين داخل المملكة العربية السعودية من السعوديين أو من أي جنسيات أخري، ويعد التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل أحد البرامج الداعمة لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي يدعم المواطنين في القطاع الخاص من خلال تمويلات مالية تساعدهم علي قطاع حاجتهم، وخاصة بسبب الظروف التي تمر بها المملكة من فيروس كورونا المنتشر، وتعد شركة التمويل السعودية للتمويل أولي الشركات التي تقدم تمويلات مالية إسلامية وفق مميزات وتسهيلات كبيرة للجميع، وسوف نوضح لكم كيفية الحصول علي قروض بدون تحويل الراتب وبدون كفيل من الشركة السعودية للتمويل.

مميزات تمويل الأفراد من الشركة السعودية للتمويل

يتم صرف قروض بدون تحويل الراتب للأشخاص السعوديين وغير السعوديين.

يتم توفير برنامج تمويل بقيمة 100.000 ألف ريال سعودي.

يتم توفير برنامج تمويل بقيمة 500.000 ألف ريال سعودي.

يتم صرف مبالغ التمويل بموافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة.

يتم صرف التمويل بدون الحاجة الي تحويل الراتب.

يتم صرف التمويل الشخصي بدون موافقة الكفيل.

توفير ميزة السداد المبكر للتمويل خلال أي وقت.

يتم استقطاع 60% من الراتب فقط.

شروط صرف التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل

إحضار كشف حساب بنكي لمدة 3 شهور سابقة من تاريخ التقديم. إحضار مفردات راتب من جهة العمل التابع لها. ملي نموذج التمويل الخاص بالشركة السعودية للتمويل.

كيفية تقديم طلب إلكتروني للحصول علي تمويل شخصي من الشركة السعودية للتمويل

يتم تقديم طلب إلكتروني للحصول علي قروض بدون تحويل الراتب من خلال تسجيل البيانات الخاصة بالعميل من خلال الدخول علي الموقع التالي: طلب تمويل، ومن خلاله يتم تسجيل البيانات المطلوبة ثم الضغط علي تسجيل.

تمويلات شخصية في بنوك سعودية أخري

قروض بدون تحويل الراتب تعد من القروض الهامة التي يتم البحث عنها باستمرار، ولكن توجد بعض التمويلات المميزة من عدة بنوك سعودية أخري، ومن هذه التمويلات، تمويل 100 ألف ريال قصير الأجل من بنك سامبا للسعودي والمقيم، كما يتوفر تمويل شخصي من البنك الأهلي السعودي للمواطن والمقيم والمتقاعد بتسهيلات كبيرة، بالاضافة الي تمويل شخصي صغير من منصة سلفة للسعوديين فقط داخل المملكة وغيرها من القروض المميزة التي يتم الحصول عليها.