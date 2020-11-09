نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الأسبوعية عروض الطازج والأركان وتخفيضات حتى 10 نوفمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية هي الأقوى على الإطلاق بين عروض الأسواق التجارية في المملكة العربية السعودية، حيث أننا نجد أن عروض العثيم اليوم بها تخفيضات كبيرة على كافة المنتجات، والتي لا تستغني عنها الأسر، كالمواد الغذائية، من بينها منتجات الألبان، أو اللحوم والدواجن، كما أنها يقدم عروض الطازج اليومية على منتجات متنوعة من الفاكهة والخضروات الطازجة، بالإضافة إلى تقديم عروض العثيم على الأجهزة الكهربائية التي لا تستغني عنها الأسر، ولذلك سنوفر لكم أفضل العروض التي قدمها العثيم لهذا الأسبوع بالتفصيل.

عروض العثيم الأسبوعية

قدم العثيم مول أو هايبر العثيم عروض أسبوعية مميزة، حيث أنه قد خصومات على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، التي تتمثل في المكانس الكهربائية التي تحتاج إليها سيدة المنزل العصرية، بالإضافة إلى أجهزة الميكرويف التي تحتاج إليها أيضًا، وقدم أيضًا عروض مختلفة على أحدث الهواتف المحمول، سواء لدى شركة سامسونج أو غيرها من الشركات المشهورة في الوطن العربي، والتي يقبل عليها الناس.

العروض الأسبوعية لهايبر العثيم

وهذا الأسبوع وجدنا أن هناك خصومات كبيرة أيضًا على العديد من المنتجات من بينها:

تخفيضات وخصومات على شاي ليبتون، وخصومات أخرى على حليب نيدو.

خصومات متنوعة على أنواع عديدة من الخضار والفاكهة، ولوازم المطبخ مثل الزيت والنسكافية.

كما قدم عروض على جبنة دومتي الشهية، وأنواع من المخللات من الزيتون، وخصوصًا الزيتون الأخضر.

وعروض مميزة لهذا الأسبوع على المكسرات، وخصوصًا اللوز والبندق وعين الجمل واللب.

ولم ينسى البقوليات، فهناك عروض وتخفيضات على العدس والفول.

أما المعلبات فنجد خصومات كبيرة على التونة، والفول، وصلصلة الطماطم التي تحتاج إليها الأسرة.

عروض العثيم اليوم على الأجهزة الإلكترونية والمنزلية

قدم العثيم مول اليوم عروض مميزة على شاشات سمارت بمقاسات مختلفة، سواء 32 بوصة أو شاشات أخرى مقاس 49 بوصة، وهناك عروض على أجهزة إعداد الطعام مثل الخلاط، وأيضًا جهاز إعداد الوافلز.

عروض الطازج اليوم من العثيم مول

أما عن عروض الطازج اليوم والتي تدخل ضمن إطار عروض العثيم الأسبوعية فنجدها متمثلة في اللحوم والخضروات التي تشتمل على البصل والخيار، والبطاطا الحلوة، وغيرها من أنواع الخضروات.