نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكتب العمل | الاستعلام عن خدمات مكتب العمل الإلكترونية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُعتبر الاستعلام عن خدمات مكتب العمل الإلكترونية المُقدمة من وزارة الموارد والتنمية البشرية واحدة من أهم الخدمات التي من خلالها يتمكّن العمال وأصحاب العمل من الحصول على مختلف الخدمات الإلكترونية بأسهل الطرق وأسرعها، حيث لا يتطلب الأمر إلا الدخول للموقع الإلكتروني واختيار أيّ من الخدمات المقدمة دون الحاجة لزيارة شخصية من قبل المستخدم أو بذل أي جهد.

خدمات مكتب العمل الإلكترونية

خدمة الاستعلام عن موظف وافد مقيم برقم الهوية.

خدمة الاستعلام عن خطوات إلغاء تأشيرات مكتب العمل.

خدمة حجز موعد وزارة العمل.

خدمة الاستعلام عن إصدار رخصة عمل من مكتب العمل

خدمة الاستعلام عن بلاغ هروب بمكتب العمل.

خدمة الاستعلام عن الكفيل الحالي بمكتب العمل.

خدمة الاستعلام عن نطاق مؤسسة.

خطوات الاستعلام عن خدمات كتب العمل

أولا قم بزيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم قم بالضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية” التي توجد أمامك في منتصف الصفحة، ومنها قم باختيار أيقونة “الخدمات الإلكترونية للعمل”.

بعد ذلك سيتم الانتقال إلى صفحة تسجيل الدخول فقم بإدخال البيانات الشخصية وهي (رقم الهوية – رمز المرور).

سيقوم النظام تلقائيًا بإرسال رسالة نصية إلى رقم الهاتف الجوال الذي قمت بتسجيله تحتوي على رمز التفعيل، فقم بإعادة كتابتها في مكانها المخصص.

ثم قم بالضغط على زر “تسجيل الدخول”.

بعد ذلك لضغط على أيقونة “الاستعلامات الإلكترونية”.

ثم قم باختيار خدمة “الاستعلام عن خدمات مكتب العمل”.

بعد اختيار الخدمة سيتم الانتقال إلى الصفحة الخاصة بخدمات مكتب العمل الإلكترونية، فقم بتحديد نوع الخدمة المراد الاستعلام عنها، ثم قم بكتابة رقم الإقامة.

في النهاية قم بالضغط على زر “بحث”.

مكتب العمل الاستعلام عن موظف وافد مقيم برقم الهوية

يعد الاستعلام عن موظف وافد مقيم برقم الهوية من أكثر الخدمات التي يبحث عنها العديد من المواطنين في المملكة حيث تتمثل الخطوات في:

أولا قم بزيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم قم باختيار أيقونة “الخدمات الإلكترونية” الظاهرة في منتصف الشاشة، ومنها يقوم باختيار أيقونة “الخدمات الإلكترونية للعمل”.

بعد ذلك قم باختيار خدمة “الاستعلام عن موظف وافد” من بين الخدمات المتاحة أمامك.

ثم قم بالضغط على زر “بدء الخدمة”.

بعد ذلك قم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة وهي (رقم الإقامة للمواطن الوافد أو رقم الحدود – رمز التحقق المرئي).

في النهاية قم بالضغط على زر “بحث”.

بعد الانتهاء من إجراء الخطوات السابقة سوف تظهر جميع المعلومات الشخصية الخاصة بالموظف الوافد الذي ترغب في الاستعلام عنه.

خدمة إلغاء تأشيرات من مكتب العمل

كثيراً ما يرغب العديد من المواطنين في إلغاء التأشيرات، لذلك تسهيلًا على المواطنين قامت وزارة العمل والموارد البشرية بإصدار هذه الخدمة لتوفير سبل الراحة لكافة المواطنين، حي يمكن القيام بهذه الخدمة من المنزل وبدون الحاجة لبذل أي جهد، حيث تتمثل الخطوات في الآتي:

أولا قم بزيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم قم باختيار أيقونة “الخدمات الإلكترونية”، ومنها قم باختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية للعمل ، ثم قم بتحديد فئة الخدمات الإلكترونية للمنشآت.

بعد ذلك يقوم باختيار خدمة “إلغاء تأشيرة عامل” من بين الخدمات المتاحة.

سيتم الانتقال إلى الصفحة الخاصة بإدخال البيانات الشخصية وهي (رقم الحدود – الرقم الصادر).

بعد ذلك قم بالضغط على زر”بحث”.

بعد ذلك سيتم ظهور التأشيرة التي تبحث عنها فقم بتحديدها، ثم قم بالضغط على “إرسال”.

وفي النهاية سوف تظهر رسالة نصية تتطلب تأكيد طلب الإلغاء، فقم بالتأكيد على إلغاء التأشيرة.

بعد الانتهاء من إجراء الخطوات السابقة سوف يتم إلغاء التأشيرة وسيقوم النظام تلقائيًا بإرجاع كافة الرسوم المالية التي تم دفعها سابقاً إلى نفس الحساب الذي تم الدفع منه.

خدمة حجز موعد وزارة الموارد البشرية

هي خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمستفيدين من الخدمات التي تقدمها الوزارة، سواء خدمات الضمان الاجتماعي أو خدمات العمل، ويمكن للمواطنين حجز الموعد عبر موقع الوزارة من خلال اتباع الخطوات الأتية:

أولاً نقوم بالدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

قم بالضغط على “تواصل معنا” الموجودة بأعلى الشاشة في الصفحة الرئيسية.

قم باختيار خدمة الموعد الإلكتروني لإجراء حجز موعد.

ثم قم بالضغط على زر “بدء الخدمة”.

سيقوم النظام تلقائيًا بتحويلك إلى الصفحة الخاصة بإدخال بيانات المواطن، ومن خلالها قم بتحديد بيانات الحجز.

قم بتحديد قطاع الفرع والمدينة التابع لها القطاع الذي ترغب في حجز موعد لزيارته سواء كان قطاع العمل أو قطاع مكاتب الضمان الاجتماعي.

بعد ذلك قم بإدخال بعض البيانات الشخصية وهي (رقم الهوية – الإقامة – رقم الجوال – رمز التحقق المرئي).

بعد ذلك قم بالضغط على زر “حجز”.

سيقوم النظام تلقائيًا بإرسال رسالة نصية إلى رقم الهاتف الجوال الذي قد قمت بإدخاله تحتوي على رمز التحقق حيث قم بإدخاله بشكل صحيح.

بعد الانتهاء من كافة الخطوات السابقة ستظهر رسالة تُفيد بأنة قد تم حجز الموعد المسبق بنجاح.

خدمة إصدار رخصة عمل من مكتب العمل

وفرت الوزارة الاستعلام عن رخصة عمل من ضمن خدمات مكتب العمل الإلكترونية للمواطنين السعوديين والمغتربين، حيث يمكن إصدار رخصة من خلال إتباع الخطوات التالية:

أولا قم بزيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بعد ذلك قم باختيار أيقونة “الخدمات الإلكترونية للعمل” ومنها يقوم باختيار خاصية المنشآت.

ثم قم باختيار خدمة إصدار رخصة عمل مكتب العمل.

بعد ذلك سوف يتم الانتقال إلى صفحة إدخال البيانات، فقم بإدخال بيانات المواطنين الوافدين المطلوب إصدار أو تجديد الرخصة لهم.

بعد ذلك قم بالضغط على “بحث”.

ثم يقوم بتحديد العمالة المرغوب في إصدار الرخص لهم.

ثم قم بالضغط على زر”إرسال”.

بعد ذلك سيتم ظهور رقم الخاص بسداد رسوم الخدمة.

قم بتسديد المبلغ المطلوب في أي بنك من بنوك المملكة مثل بنك الراجحي أو الرياض أوالأهلي.

بعد ذلك قم بالذهاب لمكتب العمل للحصول على رخصتك الجديدة.

خدمة الاستعلام عن بلاغ هروب بمكتب العمل

من ضمن خدمات مكتب العمل الإلكترونية الاستعلام عن بلاغ هروب أو تغييب العامل الوافد عن العمل، وهو بلاغ رسمي يتقدم فيه الكفيل أو صاحب العمل ضد العامل نتيجة تغيبه عن العمل لفترة محددة بدون إذن سماح أو إخطار الجهة المُوظفة له، يمكن لصاحب العمل الاستعلام عبر إتباع الخطوات التالية:

أولا قم بزيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم قم بالضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”، ومنها قم باختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية للعمل.

ثم قم بالضغط على أيقونة “خدمة الاستعلام عن وافد”.

بعد ذلك سيتم الانتقال إلى الصفحة الخاصة ببدء الخدمة ومن خلالها قم بإكمال البيانات الشخصية المطلوبة في أماكنها الفارغة وهي (رقم الحدود – رقم الإقامة أو رقم الجواز).

قم بعد ذلك بإدخال رمز التحقق المرئي الظاهر أمامك.

قم بالضغط على زر “بحث”.

بعد الانتهاء من إتمام الخطوات السابقة بنجاح سيقوم النظام بإظهار كافة البيانات الخاصة بالمواطن الهارب.

خدمة الاستعلام عن الكفيل الحالي

يُمكن لأي شخص الاستعلام عن الكفيل الحالي من خلال إتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

من الصفحة الرئيسية قم بالدخول إلى الجزء الخاص بـالخدمات الإلكترونية ومن ثم الذهاب إلى الاستعلامات الإلكترونية.

سيتم الانتقال إلي الصفحة التالية فقم بالضغط على خدمات مكتب العمل.

سوف تظهر قائمة تضم معظم خدمات مكتب العمل الإلكترونية، ومنها قم باختيار خدمة نقل كفالة عامل وافد.

بعد ذلك قم بإدخال (رقم الإقامة – رمز التحقق البشري).

في النهاية سوف تظهر صفحة تحتوي على جميع البيانات الخاصة بالعامل ومنها اسم الكفيل الخاص به بالتفصيل.

رقم مكتب العمل

العنوان : الرياض حي المغرزات في طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد الفرعي.

: الرياض حي المغرزات في طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد الفرعي. مواعيد العمل : يقدم مكتب العمل الخدمات من يوم السبت إلى الخميس من كل أسبوع، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً

: يقدم مكتب العمل الخدمات من يوم السبت إلى الخميس من كل أسبوع، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً البريد الإلكتروني : ” [email protected]” وغالباً ما يتم الرد على البريد الإلكتروني لمكتب العمل في خلال خمسة أيام.

” [email protected]” وغالباً ما يتم الرد على البريد الإلكتروني لمكتب العمل في خلال خمسة أيام. رقم مكتب العمل: 19911 .

رقم صندوق بريد مكتب العمل: 12484 .

رقم الرمز البريدي: 11157 .

يمكن تقديم الشكوى أو الاقتراحات عبر بوابة صوتك مسموع.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة المعلومات والبيانات الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما تعرفنا على أبرز وأهم الخدمات الإلكترونية التي يقدمها مكتب العمل، بالإضافة إلي معرفة طرق التواصل مع الوزارة لتقديم الشكاوى والمقترحات.