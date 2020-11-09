نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط فتح حساب في بنك الراجحي للمقيمين والخطوات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثيرٌ من الوافدين إلى المملكة العربية السعودية، يبحثون عن شروط فتح حساب في بنك الراجحي للمقيمين 1442، حتى يحاولون تحقيقها، والاستفادة من خدمات هذا المصرف العديدة، أولها حفظ مدخراتهم، والتصرف فيها في الوقت المناسب، وإمكانية التحويل منها إلى الآخرين أو إلى حسابات في بنوك أخرى، كما يستطيع المقيم إصدار بطاقة إلكترونية تابعة للبنك، ليشتري من خلالها جميع السلع والخدمات، سواء من المتاجر التقليدية أو الإلكترونية على شبكة الإنترنت، فيما يأتي ذلك في إطار التطور التكنولوجي الذي تعتمده المملكة في جميع مناحي الحياة، تيسيرًا على المواطنين والوافدين.

وعلى مدى أكثر من 60 عامًا، ويقدم هذا المصرف الإسلامي في السعودية، خدماته لجميع العملاء، إذ تأسس عام 1957 في العاصمة الرياض، ثم انتشرت فروعه للرجال والنساء في أنحاء المملكة لتتخطى 500 فرع في المناطق والمدن المختلفة، بل تعدى ذلك إلى عدد من الدول، منها الكويت وماليزيا، فيما يسير على مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية في كل تعاملاته، إذ وضع سياسات شرعية محددة لا يمكن تخطيها، إذ إن قرارات الهيئة الشرعية ملزمة لإدارة البنك، ولا يجوز تقديم أي منتج أو خدمة إلا بعد اتخاذ رأي هذه الهيئة.

شروط فتح حساب في بنك الراجحي للمقيمين

وننشر من خلال موقعنا، شروط فتح حساب في بنك الراجحي للمقيمين في المملكة 1442هـ، حتى يعرف من يُريد إنشاء حساب جديد في هذا المصرف المطلوب منه، وذلك على النحو الآتي:

يجب أن يكون عمر العميل بدءًا من 18 سنة فأكثر.

كما يجب أن يكون المقيم داخل أراضي المملكة.

تعبئة البيانات بكل دقة.

امتلاك إقامة سارية الصلاحية.

رقم هاتف جوال تابع لأحد شركات الاتصال في السعودية.

خطوات إنشاء الحساب الجديد في alrajhibank