نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آلية وشروط ترقية منسوبي التعليم للمستوى والمرتبة الأعلى بحسب مؤهلاتهم العلمية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعلیم في المملكة العربیة السعودیة عن إمكانیة شروط ترقية منسوبي التعليم للمرتبة المستوى الأعلى، وجاء ذلك بعد نشر تعمیم جدید بتاریخ یوم أمس الأحد الموافق لیوم 22 ربیع الأول 1442، وقد تم توزیعه على دوائر ومراكز وزارة التعلیم، حیث سنتعرف على مضمون التعمیم الجدید التي قامت وزارة التعلیم بنشره على الحساب الرسمي والمتضمن قرار ترقیة شاغلي الوظائف التعلیمیة حسب المؤهلات التي حصلوا علیها في أثناء عملهم، كما أننا وفرنا صورا عن التعمیم الصادر عن وزارة التعلیم السعودیة.

شروط ترقية منسوبي التعليم للمستوى والمرتبة الأفضل التي تناسب مؤهلاتهم

وقد جاء في تعمیم وزارة التعلیم السعودیة أنه بالإشارة إلى التعمیم الصادر عن مدیرية التعلیم والذي صدر بتاریخ التاسع عشر من شهر ربیع الأول 1442 الهجري، والذي یحتوي على ضرورة الالتزام بالتعلیمات الصادرة عن الشؤون الإداریة والمالیة، والذي صدر یوم 23 جمادى الثاني 1423 للهجرة والمبنى على برقیة رئیس الدیوان الملكي من أجل الموافقة على قرارات مجلس الخدمة المدنیة، والذي ینص على أن من تحصل على مؤهل علمي أفضل في أثناء خدمته في وزارة التعلیم مثل الانتساب أو الدراسة المسائیة، وغیرها وجب هنا تحسین وضعه الوظیفي إلى المرتبة والمستوى اللذین یستحقهما بحسب المؤهل العلمي الذي وصل إلیه في فترة عمله في وزارة التعلیم.

آلیة حصول شاغلي الوظائف التعلیمیة على وظائف أفضل ومناسبة للمؤهل العلمي الذي حصلوا علیه مؤخرا

وكما أوضحت وزارة التعلیم من خلال بیانها الرسمي بخصوص كیفیة دخول الموظف في هذا التحصیل وحصولها على المرتبة الأعلى، حیث أوضحت أنه یمكن من خلال دخول المفاضلة بالحصول على وظیفة أفضل حسب مؤهله العلمي الجدید عن طریق المفاضلة التي ستجري فیها الوزارة والجهات الحكومیة، والتي تكون لدیها الصلاحیات الكاملة بالمؤسسات العامة بعد أن یتم تسجیل المؤهل الحاصل علیه في دوائر الوزارة وفقا للمتبع.

موعد تطبیق التعمیم الجدید الصادر عن وزارة التعلیم بخصوص ترفیع منسوبي التعلیم

وقد أوضحت من خلال البیان أیضا موعد تطبیق القرار الجدید، حیث أكدت على تطبیقه فورا من تاریخ صدور التعمیم، على أن یتم اعتماد البلاغ لمنسوبي وزارة التعلیم العمل بموجبه فوریا، وفيما یلي صور عن تعمیم الوزارة والذي صدر بتاریخ 8 نوفمبر 2020.