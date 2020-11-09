نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة المستقبل الإلكترونية ونظام نور وتسجيل الدخول في المقال التالي

عمر شويل - جدة بوابة المستقبل الإلكترونية وطريقة تسجيل الدخول، بوابة المستقبل الإلكترونية هو موقع تابع لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، وتعتبر بوابة المستقبل الإلكترونية من أساسيات التحول الرقمي الذي ينتمي لرؤية المملكة العربية السعودية لسنة 2030، فهي تساعد على تسهيل جميع التعاملات والخدمات الإلكترونية بما فيها التعليم، تتبع بوابة المستقبل هذه نظام نور الرقمي الذي يساعد في التعليم عن بعد، فيعتبر برنامج بوابة المستقبل هو الأفضل في تقديم المساعدات للطالب والمعلم حتى تكتمل العملية التعليمية بكل سهولة ويسر حيث انه يحتوي على الكثير من المناهج التعليمية لجميع المراحل والتي يتم تقديمها بطريقة حديثة تساعد الطالب على التفكير والتميز.

مميزات بوابة المستقبل الإلكترونية

يحتوي برنامج بوابة المستقبل الإلكترونية بالكثير من المميزات التي تساعد الطلاب على استعراض الدروس اليومية الخاصة بهم والقيام بعمل الواجبات المدرسية وتقديمها للمعلم ومعرفة جميع التفاصيل التي تخص التعليم والأمتحانات والنتائج، وأهم النقاط التي يتميز بها هي:

يستطيع المعلمين وضع أسئلة امتحانات وتصحيحها بطريقة مباشرة وسهلة عبر برنامج بوابة المستقبل. يساعد على توفير جميع المناهج والمصادر التعيلمية المتنوعة من مكان واحد ومعرفة جميع الدرجات العلمية التي يحصل عليها الطالب. ويتميزأيضا في مساعدة أولياء الأمور على مراقبة سلوك وأداء الطفل ومعرفة مدى ذكاءه. استخدام البريد الإلكتروني للتواصل مع جميع العناصر المشاركة في العملية التعليمية. إمكانية التعلم عن بعد خاصة في ظروف انتشار وباء كورونا. وجود بنك المعرفة الخاص بالمنهج التعليمي لجميع المراحل. توفير نظام النقاط الذي يميز طالب عن آخر عن طريق متابعة حضوره وتفاعله في الدروس. توفير إمكانية جدولة فصول افتراضية تساعد الطلاب على التركيز والإنتباه إلى دروسهم.

وحتى يستطيع الطالب أو المعلم من الوصول إلى كل المميزات التعليمية المتعددة لجميع المراحل المختلفة يجب التسجيل في نظام نور.

بوابة المستقبل الإلكترونية وطريقة التسجيل

تنتمي بوابة المستقبل الإلكترونية إلى نظام نور التعليمي الذي يقدم الدعم للطلبة وأولياء الأمور والمعلمين عن بعد حتى يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وأقدم لكم طريقة تسجيل الدخول إلى بوابة المستقبل الإلكترونية عن طريق الخطوات التالية:

يجب التأكد من وجود مدرسة الطالب المسجل بها على برنامج بوابة المستقبل ويكون ذلك عن طريق خدمة البحث عن المدرسة المقدمة من قبل وزارة التعليم السعودية عند التأكد من وجود المدرسة. التوجه لموقع بوابة المستقبل الإلكترونية بوابة المستقبل الإلكترونية ثم كتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية ثم كلمة المرور المسجلة في نظام نور التعليمي. كتابة رمز الأمان الموضح على الشاشة قبل الضغط على تسجيل الدخول.

ويمكن للطلاب الغير منتسبين لبرنامج بوابة المستقبل بالتمتع بالخدمات التعليمية المتواجدة في السعودية عن طريق الدخول على منصة مدرستي.