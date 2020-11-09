نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات شاومي xiaomi redmi 9c في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركه شاومي علي أطلاقها لهاتفها الجديد شاومي xiaomi redmi 9c وهو التطوير من هاتف redmi 9a وقامت شاومي بتزويد الهاتف بمالج افضل واحسن ووجود بصمه خلفيه للهاتف، كما أعلنت أيضا عن إصدارا الجديد لهاتف شاومي بوكو اكس poco x3 NFC وبهذا تعتبر شركه شاومي افضل الشركات في المنافسة بين الهواتف الذكية والصدارات الحديثة والجديدة كليا، فأثارت شركه شاومي الصراع بين الهاتفين وهناك علي الأرجح هاتف realme c11 الذي زاد المنافسة بينهم.

مميزات شاومي xiaomi redmi 9c

عملت شركه شاومي علي توفير المميزات في هواتفها وخصوصا هاتف شاومي xiaomi redmi 9c الذي يحتوي علي مميزات عديده منها:

يتميز الهاتف بأبعاد 164.9*77.07*9 ملي ويزن الهاتف 196 جرام.

الهاتف يدعم شريحتين اتصال نانو.

الهاتف يدعم الجيل الرابع.

يتميز الهاتف بمتانه خامه البلاستيك المصنوع منه.

الشاشة من نوع ips lcd بجوده 1600*720 بكسل hd وتعمل الشاشة بكثافه بكسلات 269 بكسل وأبعاد عرض 20:9 وتدعم أيضا الشاشة reading mode و sunlight mode و dark mode لتحويل النظام باللون الأسود.

الهاتف يدعم استخدام كارت ميموري حتي 265 جيجا لزيادة السعه للهاتف.

مساحه الهاتف 32 جيجا مع ذاكره 2 جيجا ويوجد نسخه اخرى 64 جيجا ومساحه 3 جيجا.

الهاتف يدعم معالج من نوع helio g35 وأيضا معالج hyper engine وذلك لأفضل أداء في اللعب.

الكاميرا الخلفية للهاتف تحتوي علي ثلاث كاميرات بارزه وتتميز الأولي بدقه 13 ميجا والثانية بدقه 2 ميجا بكسل والكاميرا الثالثة بدقه 2 ميجا بكسل وهي المخصصة للعزل والكاميرا أيضا مزوده فلاش ليد.

الكاميرا الأمامية تتميز بدقه 5 ميجا بكسل.

يدعم الهاتف التصوير بدقه fhd 1080 للفيديوهات أما للتصوير بدقه hd.

الهاتف يدعم بصمه الإصبع وبصمه الوجه.

ألوان الهاتف الرمادي والأزرق والبرتقالي.

بطاريه الهاتف تتميز بسعة 5000 ملي أمبير ويأتي الشاحن بقوه 10 وآت.

الهاتف يدعم اند رويد 10.

يعتبر الجهاز من أرخص الأجهزة الموجودة حاليا.

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كم سعر شاومي xiaomi redmi 9c

يعتبر هاتف شاومي xiaomi redmi 9c من أرخص الهواتف في الأسواق حاليا والذي يتميز بمساحه تخزين 64 جيجا والذي يأتي بسعر 120 دولار ما يعادل بالسعودي 400 ريال وبالمصري 1800 جنيه وذلك للنسخه 32 جيجا أما النسخة 64 جيجا فبسعر 130 دولار ما يعادل بالسعودي 450 ريال وبالمصري 2000 جنيه مصري، كما يمكنك معرفه سعر هواوي نوفا huawei nova 8 se.