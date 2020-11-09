نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلغاء نظام الكفالة بالسعودية.. قرار رسمي لا تراجع فيه ومزايا هامة للاقتصاد السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة إلغاء نظام الكفالة بالسعودية، يعد من القرارات الهامة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بشأن العاملين الذين يخضعون لهذا النظام حيث تزايدت الشكاوى والانتقادات بشأن ما يفعله الكثير من الكفلاء ضد العمال حيث يتم تقييد حرية العمال وأيضًا تقييد حريتهم في اختيار الوظيفة التي تناسبهم والانتقال من وظيفة إلى وظيفة أخرى، لذلك فإن الجهات المعنية قد الداخلية والدولية قامت بالمطالبة بإنهاء هذا النظام الذي استمر أكثر من 72 عامًا، وقد تمت تغير هذا النظام حيث تم تبديل نظام الكفالة بنظام آخر وهو عقد العمل وذلك حسب الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030 والتي سوف تشمل العديد من الإصلاحات الجذرية والهيكلية في الاقتصاد بالمملكة.

مميزات إلغاء نظام الكفالة بالسعودية

قامت العديد من الصحف السعودية بتسليط الضوء على أهم المزايا التي سوف تعود على الاقتصاد السعودي نتيجة تنفيذ قرار إلغاء الكفيل بالمملكة العربية السعودية ومن أهم المزايا التي تعود على الاقتصاد السعودي الآتي:

استقطاب ذوي الكفاءات حيث هناك العديد من الأشخاص ذو الخبرة الدقيقة في العديد من المجالات المتخصصة ولكن يرفضون الخضوع والدخول تحت نظام الكفالة.

جذب العمال ذو الخبرة المهنية مما يعمل ذلك على رفع مستوى الإنتاج حيث ساهم نظام الكفالة على جذب أشخاص غير كفء للعمل داخل المملكة العربية السعودية.

انخفاض نسبة البطالة في المملكة العربية السعودية حيث إن هذا النظام قد ألحق الضرر بالمواطن السعودي حيث أعطي العديد من المزايا للوافد لدى أصحاب العمل على حساب المواطن السعودي مما أدى إلى زيادة البطالة وتدني الأجور.

انتهاء السوق السوداء حيث إن نظام الكفالة قد فتح الكثير الخاصة بالسوق السوداء للحصول على تأشيرات دون أن يتم النظر إلى مصلحة الدولة.

قد فتح الكثير الخاصة بالسوق السوداء للحصول على تأشيرات دون أن يتم النظر إلى مصلحة الدولة. إصلاح بيئة العمل التي أفسدها ذلك النظام واستقبال الكفاءات من العمال سواء من الوافدين الأجانب أو المواطنين السعوديين.

موعد تنفيذ إلغاء نظام الكفيل

قام المتحدث الرسمي لوزارة التنمية البشرة والموارد الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بأن موعد إلغاء نظام الكفيل في السعودية سوف يكون في بداية العام الجديد وبشكل خاص في شهر مارس القادم، حيث سوف يكون هناك مبادرة لتحسين العلاقة التعاقدية بين العمال وأصحاب العمل ومنح الوافدين من العمال العديد من المزايا والحرية من حيث تغير الوظائف أو مغادرة المملكة العربية السعودية دون الحاجة إلى أذن الكفيل.