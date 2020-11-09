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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات فتح حساب في البنك العربي الوطني عبر الإنترنت في المقال التالي
عمر شويل - جدة من أفضل وأحدث الخدمات البنكية الإلكترونية هي خدمة فتح حساب في البنك العربي الوطني عبر الإنترنت، مما يوفر الكثير من الوقت والمجهود وعناء الذهاب إلى أحد فروع البنوك المختلفة على العملاء.
البنك الوطني العربي
يعتبر البنك الوطني العربي من أهم المؤسسات المالية العريقة في المملكة العربية السعودية، التي يقدم لكثير من العملاء بالتعامل مع البنك العديد من الخدمات المالية المميزة من خلال عروض ومشاريع مختلفة.
وأصبح له كثير من الفروع في المملكة، حيث أصبح إتمام الإجراءات المالية والمصرفية بكل سهولة وعملت أيضاً على توفير ممارسة الأعمال عبر الإنترنت.
فتح حساب جديد في البنك العربي الوطني
يتيح البنك الوطن العربي تقديم خدمات مميزة لمجموعة متنوعة من العملاء، التي تعتمد على اتباعها للشريعة الإسلامية في تطبيق الفوائد لجميع أنواع الحسابات التي يتم فتحها للعملاء.
حيث يتيح البنك بفتح العديد من الحسابات المختلفة مثل حساب استثمار وحساب جاري وحساب أدخار وحساب ودائع وحساب المرابحة المباركة وغيرها.
خطوات فتح حساب في البنك العربي الوطني
- إذا كنت تريد فتح حساب مستخدم جديد عليك اتباع الخطوات التالية
- قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الوطني العربي.
- قم بتعبئة الخانات الفارغة أمامك بالبيانات الشخصية ومنها الاسم وكتابة كلمة المرور الخاصة بك والتي ستستخدمها لاحقا.
- الضغط على أيقونة فتح حساب جديد.
- بعد اتباع الخطوات السابقة، قم بالضغط على أيقونة معرفة المزيد للاطلاع على جميع الوثائق المطلوبة.
- قم بتسجيل عنوان العمل وعنوان المنزل واستكمال باقي البيانات الخاصة بك.
- قم بمراجعة جميع البيانات جيداً لتجنب حدوث أي أخطاء في الاسم ورقم الجوال.
- اضغط على كلمة إرسال.
- قم بتسجيل الكود الذي تم إرسال في رسالة نصية قصيرة على الهاتف في المكان الخاص به.
- قم بالضغط على أيقونة موافق.
- بعد ذلك ستجد رقم التفعيل الذى سيتم استخدامه في مقر البنك.
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