نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نسبة القروض والتمويلات في البنوك بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد وصلت نسبة القروض والتمويلات إلى الودائع في البنوك السعودية في نهاية شهر يوليو حوالي 75.46% مقابل 75.4%، وكانت معدل نسبتها في يونيو السابق حوالي 79.2% وهذا يشير إلى ارتفاع المعدل قد ارتفع 0.1 نقطة، بينما تراجع 3.8 نقطة مئوية على الأساس السنوي، حيث ظهرت عدة إحصائيات عن ارتفاع قيمة الودائع عند البنوك السعودية بنسبة 13.7% أثناء الربع الأول لعام 2020 بالنسبة للأساس السنوي وبارتفاع يعادل 220.79 مليار ريال سعودي.

كما ارتفعت قيمة الودائع في البنوك لما يقارب 1.835 تريليون ريال سعودي بالمقارنة بحجم الودائع بالربع الأول من سنة 2019 التي وصلت إلى 1.614 تريليون ريال، ومن ثم ارتفعت الودائع في كافة البنوك السعودية بالربع الأول لعام 2020 للأساس السنوي وقد سجل البنك السعودي البريطاني “ساب” أعلى وتيرة نمو في الودائع بلغت قيمتها 48% يأتي بعده الجزيرة بنسبة 21.85% ثم البنك الأهلي التجاري بزيادة تتجاوز 1.614 تريليون ريال.

ولكن حرص البنك الأهلي التجاري أن يحتفظ بأعلى ودائع من بين جميع البنوك السعودية المدرجة بنهاية الربع الأول من العام 2020 بما يقارب 375.24 مليار ريال ويليه مصرف الراجحي بقيمة 315.66 مليار ريال، كما أن الودائع ارتفعت في 11 بنكاً بنسبة 1.5% مقارنة مع قيمتها بالربع السابق والبالغ 1.808 تريليون ريال.

ارتفاع نسبة الإقراض للودائع

أثناء الربع الأول لعام 2020 ارتفعت نسبة الاقراض عند البنوك السعودية لإجمالي الودائع مقارنة بالربع المماثل للعام 2019، كما أن سجلت 4 من البنوك ارتفاع عنه الحد المسموح والبالغ حوالي 90%، وتصل نسبة السلف أو الإقراض عند البنوك المدرجة بالسعودية لإجمالي الودائع 86.21%.