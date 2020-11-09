خطوات رفع المرفقات في حساب المواطن

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عمر شويل - جدة أوضح دعم حساب المواطن طريقة التعرف على تسجيل وتحديث البيانات وطريقة رفع المرفقات في حساب المواطن ورفع إثبات الاستقلال للمستقلين، التي يمكن التعرف عليها عن طريق التواصل مع دعم حساب المواطن.

رفع المرفقات في حساب المواطن

أن رفع المرفقات على برنامج دعم حساب المواطن من الأمور الهامة، التي تهم المواطنين السعوديين الذين يريدون التسجيل حساب جديد في دعم حساب المواطن أو من يريد تعديل بيانات الحساب بسبب الانتهاء أو الرفض وتكون طريقة الرفع واحدة في كل الحالات.

خطوات رفع المرفقــات على برنامج دعم حساب المواطن

يتم رفع المرفقات المطلوبة منك على حساب المواطن عن طريق اتباع الخطوات كالاتي

الدخول إلى موقع برنامج دعم حساب المواطن عبر الإنترنت من خلال هذا الرابط https://ca.gov.sa/

https://ca.gov.sa/ ثم الذهاب إلى تسجيل بيانات الحساب وكتابة الاسم ورقم السري .

. الدخول على كلمة تفاصيل الطلب .

. اختيار إدارة المرفقات والانتقال إلى الملفات .

. الضغط على إضافة ملف ونقل ملف من الكمبيوتر إلى الموقع .

. الضغط على حفظ التغييرات .

. وبهذا الخطوات يكون تم رفع كل المرفقات المطلوبة على الموقع .

ما هي المرفقات التي يتم رفعها على موقع دعم حساب المواطن

يتم رفع المرفقات بصيغه pdf

pdf يت م رفع المرفقات التي تدل على حالة المستفيد مثل مفردات الراتب .

. مصادر الدخل المختلفة .

. كرت العائلة .

. الحالة الاجتماعية .

. صورة الهوية الوطنية .

. إثبات استقلالية الأشخاص المستقلين مثل رفع عقد الإيجار أو عقد الملكية .

. يجب أن تكون صيغة رفع المرفقات مقبول على الموقع .

. يجب التأكد من صحة من المرفقات وموافقتها للجهات الحكومية حتى يتم الحصول على الدعم وقبول الطلب .

طريقه تعديل المرفقات

تعتبر خيار تعديل المرفقات الموجودة في حساب المواطن هي أحد الخيارات المتوفرة فقط في حالة رفض كل المستندات والأوراق التى تم تقديمها في برنامج دعم حساب المواطن من قبل المسئول المختص عن فحص الطلبات.

يتم التعديل عن طريق حذف كل الأوراق والمستندات التي تم رفعها بعد أن تم رفضها والتعرف على أسباب الرفض ثم يتم إعادة رفع كل المستندات والمرفقات مرة أخرى.