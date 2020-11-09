كيفية التقديم في ساند التعطل عن العمل

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عمر شويل - جدة تم إطلاق برنامج ساند التعطل عن العمل لمساعدة الشباب العاطلين الذين يفقدون وظائفهم في القطاعات الخاصة والاستمرار في البحث عن عمل جديد، ويتم تعويضهم خلال الفترة التعطل بالدعم المادي والمعنوي.

برنامج ساند التعطل عن العمل

هو أحد أنظمة التكافل الاجتماعي التابعة لهيئة التأمينات الاجتماعية، هو يدعم المتعطلين عن العمل منذ عام 2014، يقوم بتوفير للمستفيدين المتعطلين عن العمل بمبالغ تعويضية في فتره التعطل عن العمل.

كما أنه يقدم فرص تدريبية لهم وتطوير من مهاراتهم التي تؤهلهم لسوق العمل والتي تسهل عليهم في البحث عن فرصة عمل جديدة في القطاعات الخاصة المختلفة.

كيفية التقديم في ساند التعـطل عن العمل والاستعلام برقم الهوية

يتم الاستعلام عن ساند التعطل عن العمل والتقديم فيه يبكون عن طريق موقع التأمينات الاجتماعية عبر الإنترنت ومن خلال حساب المتعطل على الموقع يكون باتباع الخطوات التالية

يتم الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الإلكتروني.

ثم اختيار من الواجهة الرئيسية التعطل عن العمل ساند .

. تسجيل الدخول من خلال حساب المتعطل على الموقع .

. ثم اختيار التعطل عن العمل ثم اختيار طلب ساند .

. كتابة رقم حساب المتعطل .

. الضغط على إرسال الطلب، يتم تلقي رسالة بنجاح التسجيل مع القبول .

. ويتم تلقي رسالة جديدة بالتأكيد على الطلب .

شروط طلب تعويض ساند

وضع ساند التعطل عن العمـل مجموعة من الشروط وهي

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .

. يقل عمره عن 60 عاماً .

60 . يجب التسجيل خلال 90 يوم من تركه للعمل في الوزارة من خلال صندوق الموارد البشرية .

90 . إلا يمتلك أي مصدر رزق آخر .

. لا يجب أن يكون تركه العمل برغبته .

. يجب أن يكون سبب فصله من العمل عائد إليه .

. أن يكون يمتلك القدرة البدنية للعمل .

. يتخطى فترة عمله في المؤسسات التي تركها 12 تحسب من ذوي القعدة .

حساب تعويض المستفيد المتعطل

يتم حساب التعطل عن العمل من المتقدمين خلال فترة التعطل والبحث عن عمل جديد كالاتي

ثلاث شهور الأولى من فترة التعطل يكون قيمة التعويض عن التعطل لها الحد الأقصى 9000 ريال سعودي، وتكون نسبة التعويض 60% من متوسط الأجور الشهرية.

9 شهور المتبقية يكون الحد الاقصى لقيمة التعويض 7500 ريال سعودي، وتكون نسبه التعويض 50 % من متوسط الأجور الشهرية.