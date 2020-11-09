نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزايا وشروط القرض الاستهلاكي الشخصي من بنك الكويت الوطني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز مجموعة بنك الكويت الوطني بتعدد أنواع القروض التي تقدمها، حيث أن هناك قروض شخصية وأُخرى عقارية وهناك قرض للسيارة، وغيرها من المنتجات التمويلية التي يقدمها البنك لعملائه من الأفراد، واليوم سنتحدث خصيصا عن القروض الشخصية ذات الأنواع المتعددة، حيث أن هناك القرض الاستهلاكي الخاص بالتعليم وتمويل النفقات الطبية وهو ما سنتحدث عنه اليوم، بالاضافة إلى القرض الإسكاني وقروض المقيمين.

القرض الاستهلاكي من بنك الكويت الوطني

يمنح البنك لعملائه جميع السُبُل الممكنة لتلبية احتياجاتهم وخططهم المستقبلية، حيث أن هناك من يسعى للحصول على درجة أعلى من حيث التعليم الأكاديمي، وهناك من يسعى لشراء سلع استهلاكية مرتفعة السعر، وهناك من يتطلع لإجراء فحص طبي أو في حاجة لتمويل مصاريف العلاج، وذلك من خلال برنامج تمويلي ميسر وآمن يتم منحه للعميل بشكل سريع وفعال ومتميز.

مزايا الحصول على القرض الاستهلاكي من بنك الكويت الوطني

يوفر البنك العديد من المميزات لعملائه من خلال برنامج القرض الاستهلاكي ومنها:

قد يصل مبلغ القرض حتى 250 ألف دينار كويتي كحد أقصى، ويبدأ من 100 ألف دينار كويتي كحد أدنى، وذلك على فترة سداد متميزة ومرنة.

تتراوح فترة السداد من 12 إلى 60 شهرا.

يتمكن العميل من إضافة التأمين على قرض بنك الكويت الوطني.

يتمكن العميل من السداد المبكر لمبلغ القسط دون إضافة أى رسوم أو فوائد إضافية.

يتمكن العميل من الاستعانة بالقرض الاستهلاكي لغرض تسديد تكاليف طبية أو رسوم دراسية.

يتمكن العميل من استخدام القرض الاستهلاكي لغرض شراء سلع استهلاكية مثل السيارات والمفروشات والإلكترونيات وغيرها.

يتميز البنك بتقديم قروضاً ذات معدّلات فائدة تنافسية، حيث يبلغ معدّل الفائدة الثابت على القروض الجديدة 4.5% سنوياً، حيث يتم احتسابها على أساس رصيد القرض المتناقص.

يتمكن العميل من استخدم خدمة “حاسبة القروض” لمعرفة المبلغ الذي يمكنك اقتراضه والدفعات الشهرية المستحقة.

شروط الحصول على القرض الاستهلاكي

اشترط بنك الكويت الوطني عدد من المتطلبات للموافقة على طلب القرض وهي:

يجب أن يكون العميل من ضمن عملاء بنك الكويت الوطني.

يجب على المتقدم ألا يتجاوز عمره ال 70 عاماً.

يجب ألا يقل الراتب الشهرى للمتقدم عن 400 دينار كويتي.

المستندات المطلوبة

يجب أن يقوم المتقدم بطلب القرض بتجهيز عدد من المستندات اللازمة للحصول على التمويل وهي:

يجب على المتقدم إرفاق صورة من البطاقة المدنية الخاصة به.

يجب على المتقدم إرفاق البطاقة الخاصة بالراتب، بالإضافة إلى شهادة باستمرارية تحويل الراتب.

يجب على المتقدم إرفاق الهوية العسكرية لموظفي وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني.

وبذلك نكون قد انتهينا من توضيح شامل وكامل لبرنامج التمويل الاستهلاكي المقدم من بنك الكويت الوطني، وذرنا من خلال موضوعنا أهم المميزات التي يوفرها البنك من خلال هذا المنتج التمويلي، وكذلك استعرضنا معا أهم الشروط اللازمة والأوراق المطلوبة لضمان الموافقة على طلب التمويل.

وهذا ما إعتدنا عليه من بنك الكويت الوطني، حيث يقدم أفضل القروض الشخصية متعددة الأنواع، منها ما يخص العقارات، ومنها أيضا القرض الإسكاني، والقرض الخاص بالمقيمين، وأنواع أخرى للقروض تعتمد على ضمان نقدي أو وديعة تابعة للبنك الوطني، أما النوع الذي تحدثنا عنه اليوم خاص بالتمويل الإستهلاكي، وقد تناولنا الشروط والمستندات المطلوبة اللازم توافرها للحصول على القرض بالإضافة إلى مزايا القرض الإستهلاكي المتعددة.