نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح حساب في البنك العربي الوطني للخدمات الالكترونية بدون زيارة الفرع – anb في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح حساب في البنك العربي الوطني للخدمات الالكترونية ، حيث يقدم البنك العربي الوطني – anb العديد من الخدمات الميسرة لعملائه سواء من الأفراد أو المؤسسات المالية المختلفة، كما يغد من أهم البنوك بالمملكة السعودية لقدرته على تلبية كافة المتطلبات، عبر باقة من الخدمات الالكترونية الميسرة والتي تتناسب جميعها مع المبادئ الإسلامية حول التعاملات المالية والفوائد بالإضافة إلى خدمات الخزينة وهي عبارة عن خدمة يتم من خلالها إدارة المبالغ الموجودة بمحفظة الاستثمار والتي يستخدمها العميل في المتاجرة والتداول المالي، وسنقدم لكم طريقة فتح حساب في البنك العربي الوطني للخدمات الالكترونية.

فتح حساب في البنك العربي الوطني للخدمات الالكترونية

نقدم لكم في النقاط التالية طريقة فتح حساب في البنك العربي الوطني بالمملكة العربية السعودية بصورة الكترونية من خلال الموقع الرسمي للبنك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع البنك العربي الوطني ادخال اسم المستخدم وكلمة السر لتسجيل الدخول. الضغط على فتح حساب جديد. الضغط على اعرف المزيد والتي توضح المستندات اللازمة لإتمام فتح حساب جديد. الضغط على كلمة فتح حساب جديد. إدخال جميع البيانات المطلوبة بصورة صحيحة. إتمام باقي المعلومات الشخصية المطلوبة. الضغط على كلمة ارسال. ادخال الكود الذي تم إرساله على الهاتف الجوال والضغط على كلمة موافق. سيوضح الموقع رقم خاص بتفعيل الحساب، والذي يتم استخدامه فيما بعد أثناء زيارة أحد فرع البنك.

فتح الحساب الكترونياً لدى البنك العربي بدون زيارة الفرع

تطبيق البنك العربي من خلال تحميل تطبيق البنك العربي يمكن الاستفادة من الخدمات المصرفية الإلكترونية للبنك العربي الوطني وذلك من خلال الهاتف المحمول سواء الاندرويد العربي موبايل ن متجر Google Play، او الايفونANB Mobile- Arab National Bank 4+ من متجر App Store.

مميزات تسجيل الدخول إلى البنك العربي الوطني اونلاين

مزايا البنك العربي الوطني للخدمات الإلكترونية يقدم البنك عدد من المزايا للعملاء سواء للأفراد أو الشركات، حيث يستطيع الأفراد فتح جميع أنواع الحسابات البنكية والحلول التمويلية التي تضم القروض بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى البطاقات الائتمانية التي يقدمها البنك، وكذلك خدمة عربي بلا حدود، وخدمة عربي أون لاين وعربي موبايل، وهلا عربي، بينما يخدم المؤسسات والشركات عن طريق تقديم خدمات البنوك المراسلة والخدمات التجارية المتنوعة والمشاركات البنكية وإدارة العلاقات البنكية وإقراض الشركات وأخيرًا تمويل المشاريع المتخصصة.

رقم البنك العربي لخدمة العملاء