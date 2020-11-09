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عمر شويل - جدة الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 حرصًا من الحكومة السعودية على تحسين المستوى الاجتماعي للمواطنين السعوديين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على صرف مساعدات مالية “المساعدة المقطوعة” في سبيل مساعدة المواطنين من فئة محدودي الدخل على تحمل أعباء الحياة، وتلبية الاحتياجات الأساسية، وبإمكان كافة المواطنين ممن تنطبق عليهم الشروط التسجيل في المساعدة المقطوعة عبر موقع الوزارة.

الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442

يبحث المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي عن موعد صرف المساعدة المقطوعة، ولكن الوزارة لم تعلن عنه بعد، فموعد الصرف ليس ثابت أي أنها لم تُصرف بصورة منتظمة كمعاش الضمان مثلًا، ومن المقرر أن تعلن الوزارة عن الموعد النهائي لصرف المساعدة في القريب العاجل، و سيتمكن المواطنين من التسجيل في الموقع وصرف المساعدة.

الاستعلام عن المستفيدين من المساعدة المقطوعة

تشمل مقطوعة الضمان المواطنين الذين يقل دخلهم الشهري عن المبلغ المحدد، وكذلك الأفراد غير المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، والمتقاعدين عن العمل، وفيما يلي خطوات الاستعلام:

الدخول إلى الصفحة الرئيسية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية في واجهة الموقع.

النقر على خيار الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

القيام بإدخال رقم السجل المدني، أو الرقم الخاص بطلب المساعدة.

القيام بإعادة إدخال رمز التحقق المتواجد على الصفحة.

النقر على أيقونة عرض، ومنها سيتم عرض كافة التفاصيل.

شروط المساعدة المقطوعة 1442

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على المساعدة المقطوعة، وكانت كالتالي:

ألا يقل سن المتقدم عن 35 عام.

أن يكون سعودي الأصل والجنسية.

أن يكون مقيم بالسعودية على الأقل لمدة عام قبل التقديم على المساعدة.

ألا يزيد الدخل الشهري عن ثلاثة آلاف ريال، وذلك بالنسبة للشخص الأعزب.

ألا يكون لديه ممتلكات أو سجل تجاري باسمه.

ألا يكون قد سجل في المنح الاجتماعية التي تقدمها الحكومة السعودية.

الفئات المستفيدة من مقطوعة الضمان الاجتماعي

حددت الوزارة ضمن الشروط الفئات التي بإمكانها التقديم على المساعدة المقطوعة والاستفادة منها، وهم كالتالي: