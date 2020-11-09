نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن قروض بنك التسليف وشروط الحصول عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن مدة الحصول على قروض بنك التسليف من أهم الأسئلة الشائعة بين الكثير من المواطنين المقيمين في المملكة العربيه السعودية، حيث ان بنك التسليف عمل على تطبيق طريقة جديدة ومبكرة للاستعلام عن القروض والتمويلات التي يقدمها بنك تنمية الاجتماعية، وتلك القروض تساعد المواطنين في تلبية احتياجاتهم لشراء المسكن والسيارة وغيرهم، والجدير بالذكر أن البنك يضع بعض من الشروط الخاصة بكل قرض شخصي من بنك التسليف وسوف نوضح لكم أهم الشروط وطريقة الاستعلام عنها في السطور القادمة.

الاستعلام عن قرض بنك التسليف

على جميع العملاء عند رغبتهم للاستعلام عن قروض وتمويلات مثل التسليف يجب أن يتم اتباع عدة خطوات تتمثل فيما يلي:

أولاً لابد من أن يتم زيارة الموقع الرسمي الخاص ببنك التسليف.

ثم النقر على تسجيل الدخول عن طريق كتابة رقم الهوية وكلمة المرور.

بعد الانتهاء من تسجيل الدخول قم بالانتقال إلى الاستعلام عن القروض وسوف تظهر أمامك كافة القروض التي قد حصل عليها المواطن، عن طريق النقر على أحدهم واختيار الدفعات والأقساط وسوف يظهر لك الأقساط المدفوعة والمتبقية.

ومن الممكن أن يتم الاستعلام عن كافة أنظمة القروض المتوفرة بالبنك وشروطها.

شروط الحصول على قرض بنك التسليف

يوجد عدة شروط يجب أن تتوفر بالشخص الذي يرغب بأن يحصل على قرض التسليف ومنها الآتي:

يجب على المتقدم للحصول على البنك أن يكون عمره ما بين 25 إلى 55 عام.

يجب ان يحمل الجنسية السعودية.

يجب أن يتم تقديم مفردات المرتب وما يثبت قيمة المرتب لسداد الأقساط.

لابد من أن يتواجد كفيل سعودي الجنسية.

لابد من أن لا يقل مرتبة الشهري عن 2000 ريال وأن لا يزيد عن 10000 ريال.

شروط الحصول على بنك قرض شخصي

يقدم البنك قروض شخصية يجب أن تتوافر بالعميل ومنها: