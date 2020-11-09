الاستعلام عن دعم الموارد البشرية برقم الهوية.. تسجيل الدخول في موقع صندوق تنمية الموارد البشرية – هدف للتحقق من الدعم

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن دعم الموارد البشرية برقم الهوية ، يتساءل الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية عن طريقة الاستعلام عن دعم الموارد البشرية برقم الهوية والتابع لصندوق التنمية الاجتماعية الذي يقدم للمواطنين عدد من الخدمات الميسرة ومنها خدمة الاستعلام عن دعم الموارد والتي تعمل على تقديم المساعدة للمواطنين للاطلاع على جميع بيانات الخدمة من خلال الموقع الالكتروني.

الاستعلام عن دعم الموارد البشرية

الاستعلام عن دعم الموارد البشرية برقم الهوية

كما يقدم صندوق الموارد البشرية هدف خدمات أخرى ومنها نظام التوظيف والتدريب والبوابة الوطنية للعمل وخدمة دروب وخدمة تأهيل حملة الدبلومات الصحية وكذلك خدمة ماهر 12/12 وخدمة تسعة أعشار وأخيرًا خدمة قرة الموارد البشرية استعلام برقم الهوية 2020.

التحقق من دعم الموارد البشرية برقم الهوية

يستطيع جميع مواطني المملكة التحقق من دعم الموارد البشرية بكل سهولة من خلال الموقع الالكتروني الرسمي لصندوق التنمية الاجتماعية على شبكة الانترنت والتسجيل كأفراد عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع صندوق تنمية الموارد البشرية https://www.hrdf.org.sa/.

اختيار أفراد.

كتابة رقم الهوية الخاص بالمستعلم.

إدخال رقم الطلب بصورة صحيحة.

سيوضح الموقع خلال لحظات قليلة جميع البيانات المتعلقة بالطلب وحالة الدعم الخاصة بالمستعلم.

طريقة تسجيل الدخول في موقع صندوق الموارد البشرية

يتم التسجيل بكل سهولة في موقع صندوق المورد البشرية سواء الخريجين أو كصاحب عمل، حيث يقدم الموقع إمكانية تسجيل كصاحب عمل من خلال برنامج طاقات ضمن برامج التنمية الاجتماعية عن أن يتم تفعيل الحساب في الحوافز بكل سهولة والبدء في تحديد الوظيفة التبع لها، بينما يتم التسجيل ببرنامج تنمية الموارد البشرية عن طريق اتباع الخطوات التالية: