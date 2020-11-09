نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التقديم على القرض الحر من بنك التسليف وشروط القرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات التقديم على القرض الحر من بنك التسليف وشروط القرض تعمل المملكة العربية السعودية في تحقيق العديد المساحات المتعددة لها بالأخص في مهمة التطوير والبناء الاقتصادي الدائم عن طريق دعم الكثير من الشخصيات التي تريد افتتاح مشاريع اقتصادية متعددة، وهذه الفئة من القروض المالية التي تقدم من خلال البنوك والتي تحقق رأس مال كبير، وأيضاً وفرت فرص جديدة لها من بين التعينات الرئيسية لها، التي تتمثل في القيام بتحديد سلسة من البرامج الاقتصادية والوظائف الجديدة بالمملكة تابعوا معنا.

خطوات التقديم على القرض الحر بنك التسليف

في البداية نقوم بالذهاب لموقع التنمية الاجتماعية عبر شبكة الانترنت

عبر شبكة الانترنت من ثم تقوم بتسجيل الدخول للموقع من خلال بيانات البطاقة الوطنية التي تتعلق بك.

من القائمة قم باختيار التمويل.

من ثم قم باختيار تمويل العمل الحر من خلال القائمة المعروضة التي تظهر أمامك.

من ثم نقوم بكتابة جميع البيانات التي يطلبها منك الموقع.

من ثم نقوم برفع كافة البيانات التي طلبها الموقع وننقر على زر التقديم من أجل الحصول على قرض العمل الحر من خلال بنك التسليف

ما هي شروط الحصول على قرض العمل الحر من بنك التسليف

يجب على المتقدم بالحصول على قرض العمل الحر أن يكون حاصل على الجنسية السعودية.

لا يقل سن المتقدم عن 21 عام، ولن يزيد أيضاً عن 60 عام.

يجب أن لا قل الدخل الشهري له عن 14 ألف ريال سعودي.

من المشترط أن قد مر حوالي مر عام واحد على الأقل لعمله بالقطاع الخاص والقطاع الحكومي.

من المشترط أن لا يكون المستفيد من أي قروض أخرى.

يجب أن يقوم بتقديم بجميع الأوراق والمستندات التي تضمن سداد القرض المالي.

قروض بنك التسليف للعمل الحر

يتم تقديم هذا القرض من خلال بنك التسليف الاجتماعي لكافة الأشخاص الذين يقومون بالعمل الحر، حيث أن ذلك القرض ليساعدهم في تحسين مستوى العمل ولا يتوقف ذلك القرض على المشاريع الانتخاية فقط فمن الممكن تمويل الشخص نفسه بمجالات عمل حر متنوعة، ومن أهداف هذا القرض القضاء على البطالة وعلى أن توفر فرص عمل كثيرة للشباب.

كما يقدم البنك الكثير من التمويلات المختلفة للمواطنين مثل تمويل الاسرة وتمويل كنف وتمويل اهل وتمويل الترميم وتمويل الزواج، والكثير من التمويلات المختلفة وبشروط ميسره للمواطنين، ومن اهم مطالبات لتقديم الحصول علي القرض الهوية الوطنية ورقم حساب الايبان والعنوان والهاتف وبشروط سهله وبسيطة تحصل علي القرض التي تريدة من البنك.