نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول الحصص اليومية للأسبوع 11 على قنوات عين لجميع مراحل التعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول الحصص اليومية على قنوات عين، نظرًا للاعتماد الحالي على خطة التعليم عن بعد أو التعليم الأونلاين، قامت وزارة التربية والتعليم ببذل الكثير من المجهودات المطلوبة منها حتى تتمكن من مسايرة الظروف الحالية وتسهيل خطة التعليم عن بعد للطلاب، وظهر ذلك جليًا من خلال ما قدمته من منصات تعليمية إلكترونية للطلاب حتى يتمكنوا من استخدامها للبحث عن المعلومات التي يريدونها أو التواصل مع نخبة من أفضل المعلمين، وكذلك دون الحاجة للقدوم للمدرسة ويتم ذلك عن بعد، وكذلك ظهرت تلك الجهود من خلال القنوات التعليمية التي اهتمت بها وبذلك الكثير من الجهد بتلك القنوات، مثل قنوات عين التعليمية التي تقوم ببث حصص يومية لجميع الطلاب بالمرحلة الابتدائية بدايةً من الصف الأول حتى الصف السادس الابتدائي، وكذلك طلاب المرحلة المتوسطة بدايةً من الصف الأول حتى الصف الثالث المتوسط، وجدول خاص لطلاب المرحلة الثانوية المستوى الأول والثالث والخامس تعرفوا عليها.

الحصص اليومية للأسبوع 11 لطلاب المراحل التعليمية على قنوات عين

خصص قنوات عين التعليمية أوقات معينة وخاصة بكل مرحلة تعليمية في الصفوف الابتدائية والمتوسطة والثانوية وهي:

الصفوف الابتدائية من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي يكون بث الحصص اليومية بالساعة 3 عصرًا ويتم إعادته على مدار اليوم.

الصفوف الابتدائية من الصف الرابع حتى السادس الابتدائي يكون بث الحصص اليومية بالساعة 3 عصرًا ويعاد على مدار اليوم.

الصفوف المتوسط من الصف الأول المتوسط حتى الثالث المتوسط بث الحصص اليومية يكون بالساعة 9 صباحًا، ويعاد طوال اليوم.

أما عن الصفوف الثانوية المستوى الأول والثالث والخامس يعرض بث الحصص اليومية بتمام الساعة 9 صباحًا، ويعاد أيضًا على مدار اليوم أو بقناة اليوتيوب الخاصة بقنوات عين.

والجدير بالذكر أن تردد قناة عين التعليمية على قمر عرب سات هو 12437 عمودي.