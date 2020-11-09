تقنية البنات بالأحساء تختتم برنامج تطبيقات الجودة في العملية التدريبية

برعاية مدير إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية

دوت الخليج – علي بن زيد

برعاية مدير إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية الأستاذ محمد السلوم، اختتمت الكلية التقنية للبنات بالأحساء مساء يوم الأثنين الموافق 23/03/1442هـ برنامج ” تطبيقات الجودة في العملية التدريبية” عن بعد باستخدام برنامج البلاك بورد ، بحضور (70) من منسوبي المؤسسة العامة للتدرب التقني والمهني على مستوى كليات ومعاهد المؤسسة في المملكة، وذلك من تقديم الدكتور محمد البيشي الخبير والمستشار في الإدارة والجودة في عدد من القطاعات الحكومية.

هذا وقد افتتح البرنامج بكلمة الاستاذ محمد السلوم والذي أشاد خلالها أهمية الجودة في العملية التدريبية حيث من خلاله يتم تحقيق الأهداف المرجوة في ايصال المعلومة بجودة عالية للمتدربين والمتدربات، مؤكداً على أن الجودة ليست قيمة عالية وإنما سلوك يجب الاحتذاء به في الحياه والعمل.

كما تناول البرنامج عناصر الجودة الاثنى عشر، شرح مفصل لعناصر العملية التدريبية الخمس، العلاقة بين عناصر الجودة والتدريب، كما اختتم بطرح مجموعة من تطبيقات الجودة.

من جانبه أوضحت عميدة الكلية الأستاذة ساره الصرعاوي بأن البرنامج جاء تماشياً مع احتفاء العالم أجمع باليوم العالمي للجودة بهدف نشر ثقافة الجودة والتوعية بأساليبه لإحداث تغييرات تنعكس إيجابياً على النتائج والمخرجات، حيث اهتمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني متمثلة بالإدارة العامة للجودة بتعزيز هذا المفهوم تحت شعار “جودتنا بتميز مخرجاتنا”.