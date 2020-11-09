سعادة وكيل محافظة الأحساء يكرم فريق للدهشة حضن

لفوزهم بجائزة التميز الإعلامي لصيف السعودية

دوت الخليج – الأحساء : علي بن زيد عبر المخرج محمد الموسى الفائز بجائزة التميز الإعلامي لصيف السعودية من هيئة السياحة لفيلم للدهشة حضن وزملائه فريق العمل منتظر البقشي وعلي الأحمد عن شكرهم وتقديرهم لسعادة وكيل محافظة الأستاذ معاذ الجعفري على تكريمه لهم صباح اليوم “الأثنين” بمكتبه بمقر المحافظة ، حيث بارك للفريق فوزهم بالجائزة متحدثاً عن أهمية الإعلام لايصال الصورة الحقيقية عن محافظة الأحساء وأهلها وماتحتويه من مكونات متعددة ومتنوعة ، ومؤكداً كذلك إهتمام المحافظة في دعم وتشجع ابناء الأحساء والفخر بما يحققون من إنجازات ، متمنيناً لهم التوفيق في مسيرتهم القادمة

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