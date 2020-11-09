نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلومات يهمك معرفتها عن حقوق العمال والموظفين عن رصيد الإجازات المستحقة لهم في المقال التالي

عمر شويل - جدة حقوق العمال عن رصيد الإجازات المستحقة، يوجد عدة أشكال مختلفة أو مسميات متنوعة للإجازات المستحقة للعمال سواء كانوا عاملين في قطاع حكومي أو قطاع خاص، وفي مقال اليوم نوضح لكم كافة المعلومات المهمة عنها.

نجد أنه كما موضح في المادة 109 في نظام وقوانين العمل أن للعامل الحق في أخذ العمال الإجازات المتاحة لهم في سنة استحقاقها، وتنص الفقرة 2 من المادة 109 في نظام العمل بوجوب تمتع العمال بإجازتهم في سنة استحقاقها مع مراعاة المادة ١١٠ ولا يجوز التنازل أبدًا عنها أو تقاضي بدل نقدي لكي يعوضوا عنها بدلًا من الحصول عليها أثناء خدمة العمال.

معلومات مهمة عن إجازات العمال المستحقة

كما ‏أن التعويض يكون بعد انتهاء العلاقة التعاقدية تماشيًا مع المادة ١١١ من نظام العمل، والتي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية منذ فترة عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية كإحدى أهم مبادرات برنامج التحول الوطني حيث تقدم المبادرة ثلاث خدمات أساسية، مثل خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج، العودة، وتطوير آليات الخروج النهائي.

في الإجازات المرضية المدفوعة وغير المدفوعة، ويحق للموظف الحصول على إجازة مرضية لمدة 90 يومًا متصلة أو متقطعة عن كل سنة من سنوات خدمته في العمل وذلك بعد فترة ثلاثة أشهر من الخدمة المستمرة التي تعقب فترة العمل التجريبي، وتحتسب الإجازة على النحو التالي، احتساب الأجر كاملاً عن 15 يوم، أما الأولى نصف الأجر عن الأيام 30 التالية، المدة التي تلي ذلك أي 45 يوم تكون بدون أجر.

ملاحظات هامة عن الإجازات المرضية المستحقة