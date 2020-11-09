ثلاثة أيام فقط متبقية على الدفعة 36 الجديدة من حساب دعم المواطن

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عمر شويل - جدة ثلاثة أيام فقط متبقية على الدفعة 36 الجديدة، يفصل بيننا وبين نزول الدفعة 36 الجديدة من حساب دعم المواطن حيث يترقب المواطنون إيداع الدعم للدفعة الجديدة من حساب المواطن، وهي الدفعة 36 لشهر نوفمبر المقبل، والمستفيدين منها هم الذين استوفوا شروط الأهلية والاستحقاق وفي مقالنا اليوم كل التفاصيل التي يهمك معرفتها عن ذلك.

تفاصيل الدفعة 36 الجديدة من حساب دعم المواطن

على حسب النظام المتبع في إيداع الدعم وسيتم إيداع الدعم للدفعة الجديدة في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء المقبل الذي يوافق يوم 10 نوفمبر أي بعد 3 أيام، ما يتم إيداع الدعم في يوم 10 في الشهر الميلادي، ويتم تقديم الموعد ليوم واحد إذا تم التصادف في يوم 10 مع يوم الجمعة، أو سيتم تأخيره لمدة يومًا واحدًا إذا تصادف مع يوم السبت.

تفاصيل الدعم للدفعة رقم 35 من حساب دعم المواطن

في وقت سابق أودع برنامج حساب المواطن 1.8 مليار ريال مخصص للدعم في شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والثلاثين 10.4 ملايين مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات التي تم دفعها بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 19.2 مليون ريال، لنجد أنه قد أصبح إجمالي ما تم دفعه من خلال البرنامج للمستفيدين منذ بدايته أكثر من 82.3 مليار ريال منها 575 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

ضوابط حساب دعم المواطن