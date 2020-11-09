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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثلاثة أيام فقط متبقية على الدفعة 36 الجديدة من حساب دعم المواطن في المقال التالي
عمر شويل - جدة ثلاثة أيام فقط متبقية على الدفعة 36 الجديدة، يفصل بيننا وبين نزول الدفعة 36 الجديدة من حساب دعم المواطن حيث يترقب المواطنون إيداع الدعم للدفعة الجديدة من حساب المواطن، وهي الدفعة 36 لشهر نوفمبر المقبل، والمستفيدين منها هم الذين استوفوا شروط الأهلية والاستحقاق وفي مقالنا اليوم كل التفاصيل التي يهمك معرفتها عن ذلك.
تفاصيل الدفعة 36 الجديدة من حساب دعم المواطن
على حسب النظام المتبع في إيداع الدعم وسيتم إيداع الدعم للدفعة الجديدة في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء المقبل الذي يوافق يوم 10 نوفمبر أي بعد 3 أيام، ما يتم إيداع الدعم في يوم 10 في الشهر الميلادي، ويتم تقديم الموعد ليوم واحد إذا تم التصادف في يوم 10 مع يوم الجمعة، أو سيتم تأخيره لمدة يومًا واحدًا إذا تصادف مع يوم السبت.
تفاصيل الدعم للدفعة رقم 35 من حساب دعم المواطن
في وقت سابق أودع برنامج حساب المواطن 1.8 مليار ريال مخصص للدعم في شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والثلاثين 10.4 ملايين مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات التي تم دفعها بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 19.2 مليون ريال، لنجد أنه قد أصبح إجمالي ما تم دفعه من خلال البرنامج للمستفيدين منذ بدايته أكثر من 82.3 مليار ريال منها 575 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
ضوابط حساب دعم المواطن
- وكان برنامج حساب دعم المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق تلقي أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة رقم 28 من شهر مارس لعام 2020.
- وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ عمره 18 عام أو أكثر من ذلك، وهذا بتقديم أحد الإثباتات التي توضح أهمية استحقاقه مثل عقد إيجار موحد من منصة إيجار، صك ملكية السكن، مشهد إثبات السكن الجامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم.
- وتم تحديد يوم 10 من شهر يونيو الماضي للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة، لكي نضمن استمرارية الحصول على هذا الدعم، كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث تتم عملية احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم للدعم بمقدار متغير، بشرط ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020.
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