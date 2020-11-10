نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمارك السعودية تعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجمارك السعودية تُعلن عن وظائف شاغرة جديدة: تُعلن الهيئه العامة للجمارك السعودية عن 34 وظيفة جديدة، وظائف تقنية وإدارية، وذلك لتوفير فرص عمل للشباب السعودي لحملة البكالوريوس والماجيستير مع الخبرات. مسميات الوظائف المطلوبة أعلنت الهيئة العامة للجمارك قائمة بالوظائف المطلوبة، وجاءت بالمسميات التالية: مهندس أول هيكلة تشغيل أنظمة (البنية التحتية).

مشرف مراكز البيانات (البنية التحتية).

مهندس أول هيكلة امن شبكات وأنظمة (البنية التحتية).

مشرف قواعد البيانات (البنية التحتية).

مشرف خوادم أول (البنية التحتية).

مشرف أول أنظمة الحوسبة الإفتراضية (البنية التحتية).

مشرف امن المعلومات (البنية التحتية).

مشرف أول أنظمة حوسبة المستخدم (البنية التحتية).

مشرف أول الدليل وأدارة الوصول (البنية التحتية).

مساعد مستشار.

مدير عام الإدارة العامة لأمن المعلومات.

مدير إدارة أول تشغيل (البنية التحتية).

مدير إدارة أول أنظمة (البنية التحتية).

محلل قواعد بيانات أول (البنية التحتية).

محلل تشغيل أنظمة أول (البنية التحتية).

محلل اتصالات أول (البنية التحتية).

كبير أخصائيين حوسبة إفتراضية (البنية التحتية).

كبير أخصائيين خوادم (البنية التحتية).

كبير أخصائيين تشغل أنظمة (البنية التحتية).

كبير أخصائيين إدارة مراكز البيانات ( البنية التحتية).

كبير أخصائيين إدارة الوصول (البنية التحتية).

كبير أخصائيين أنظمة حوسبة المستخدم (البنية التحتية).

كبير أخصائي أنظمة التخزين والنسخ الإحتياطي (البنية التحتية).

رئيس قسم أول الإتصالات ( البنية التحتية).

رئيس قسم أول إدارة الهوية (البنية التحتية).

رئيس قسم أول أنظمة وأشراف قواعد البيانات (البنية التحتية).

أمين سر.

أخصائي أول إدارة الإحتياج التقني.

مساعد إداري (البنية التحتية). التخصصات المطلوية للوظائف علوم الحاسب.

هندسة الحاسب.

تقنية المعلومات.

هندسة الشبكات.

هندسة الإتصالات.

نظم المعلومات.

أمن المعلومات.

علوم البيانات.

إدارة أعمال القانون.

الشريعة.

السكرتارية.

الإدارة المكتبية.

أو ما يعادل كل ما سبق. الشروط المطلوبة للتقديم فى وظائف الجمارك السعودية أن يكون المتقدم للوظيفة من جنسية سعودية. أن يكون المتقدم حاصل علي المؤهل المناسب والخبرة المطلوبة حسب ما تتطلبة كل وظيفة. إجادة إستخدام الحاسب الألي والتطبيقات المكتبية (الأوفيس). إجادة اللغة الإنجليزية ( مستوي متوسط وأعلي) كيفية التقديم علي وظائف الجمارك السعودية للتقديم علي إحدي وظائف الهيئة العامة للجمارك السعودية، يتم الدخول علي رابط الجمارك السعودية، وإختيار المسمي الوظيفي المطلوب، وقراءة ما تتطلبة الوظيفة من وصف وشروط وخبرات، وأخيراً الضغط علي تقديم من الأسفل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجمارك السعودية تعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.