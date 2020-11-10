نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في هدف للحصول على دعم شهري يصل إلى 1100 ريال لمدة عام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعي الحكومة السعودية بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى تحسين أحوال المواطنين المادية من مختلف القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة، كذلك فقد أهتمت المملكة فى السنوات الأخيرة وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بتحسين الأحوال المعيشية للمرأة السعودية وذلك من خلال برامج الدعم المختلفة التي تقدمها الحكومة لها من خلال الوزارات المختلفة.

طريقة التسجيل في هدف للموظفات السعوديات للحصول على دعم شهري يتراوح ما بين 800 ريال سعودي وحتى 1100 ريال سعودي ولمدة 24 شهراً:-

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن تقديم دعم مادي شهري يتراوح ما بين 800 ريال إلى 1100 ريال للموظفات السعوديات العاملات في القطاع الخاص وذلك لمدة 24 شهراً.

وأشار صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بأن هذا الدعم يتم الحصول عليه من خلال برنامج نقل المرأة العاملة وصول، مضيفاً إلى أنه سوف يتم للموظفات المستوفيات للشروط دعم مادي يتراوح ما بين 800 إلى 1100 ريال سعودي من خلال الخصم بمقدار 80% من تكلفة كل رحلة.

وأوضح الصندوق بأن الحد الأعلى للدعم الشهري يصل إلى 1100 ريال شهرياً للمستفيدات بأجر شهري يقل عن 6000 ريال شهرياً، وبحد أعلي 800 ريال شهرياً للمستفيدات بأجر شهري يتراوح ما بين 6001 إلى 8000 ريال شهرياً.

وبمقدور المرأة العاملة في القطاع الخاص التسجيل في هدف عبر برنامج وصول من خلال اتباع الخطوات الآتية:-

1- يتم الدخول على برنامج وصول.

2- يتم الضغط على زر انضمي الآن.

3- سيتم الانتقال بشكل تلقائي إلى البوابة الوطنية للعمل “طاقات”.

4- بعد أن يتم تسجيل الدخول قومي بالضغط على خانة البرامج والدخول إلى برنامج دعم نقل المرأة العاملة، ثم يتم اتباع باقي الخطوات كما هو موجود بالشكل التالي:-

وكشف صندوق تنمية الموارد البشرية هدف بأن برنامج وصول يغطي حالياً 13 منطقة، وهذه المناطق هي:-

الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية، المدينة المنورة، تبوك، عسير، القصيم، حائل، جازان، الحدود الشمالية، نجران، الجوف، الباحة.

ويهدف برنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول” إلى التخفيف من عبء تكاليف النقل عن المرأة السعودية العاملة في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من بيتها إلى مقر العمل وذلك من خلال الشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة باستخدام التطبيقات الذكية المرخصة.