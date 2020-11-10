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عمر شويل - جدة أرامكو تعلن أسعار البنزين فى السعودية نوفمبر 2020 بعد التحديثات الجديدة التى أقرتها شركة أرامكو السعودية، والذى يشغل ذهن الملايين من أبناء المملكة العربية السعودية نظراً لأهمية فى حياة كل مواطن سعودي وارتباطه بشكل كبير فى إرتفاع أو إنخفاض الأسعار والذى نقوم بعرضه عليكم عبر موقعكم ثقفني، لذا ارتفعت عمليات البحث منذ دقات الساعات الأولي من فجر هذا اليوم العاشر من شهر نوفمبر 2020م، وهو اليوم التي تعلن فيه أمرين ذات أهمية قصوى فى حياة المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، وهم أسعار البنزين الجديدة وإيداع دعم برنامج حساب المواطن الدفعة 36.

أرامكو تعلن أسعار البنزين فى السعودية نوفمبر 2020 بعد التحديث

تقوم شركة أرامكو السعودية بتعديل أسعار الطاقة ومنتجاتها وفقا إلى التغيرات التي تطرا نتيجة تصدير مواد البترول واسعار النفط العالمي طبقاً إلى الأسواق العالمية، لذا تحدد الشركة أسعار البنزين الجديدة بنزين 95 و91 والعديد من مواد الوقود الأخري اليوم العاشر من كل شهر، وتساؤلات كثيرة متداولة من قبل المواطنين السعوديين حول انخفاض سعر البنزين أو ارتفاع جديد، الأمر الذى جعل العديد من المواطنين فى انتظار التعرف على أسعار البنزين الجديدة بالسعودية.

شركة أرامكو السعودية تعلن بيان بأسعار البنزين الجديدة اليوم

من المقرر من كل شهر تقوم الشركة السعودية بمراجعة وتحديثات أسعار الوقود مثل بنزين 95 وبنزين 91 وتأتي تلك المراجعة فى صباح اليوم 10 من كل شهر وتعلن بيان بأسعار الوقود والذى شهد ارتفاع فى الشهر الماضي للتر البنزين 95 والذي شهد قيمة 1.59 ريال سعودي فيما شهد سعر اللتر بنزين 91 سعر قيمة 1.44 ريال سعودي، ومن المقرر خلال ساعات قليلة يعلن رسميا سعر البنزين لشهر نوفمبر 2020م.