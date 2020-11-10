نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تسجيل الدخول إلى التأمينات الاجتماعية أون لاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تسجيل الدخول إلى التأمينات الاجتماعية تعد مؤسسة التأمينات الاجتماعية من اهم مؤسسات المملكة العربية ألتي تخدم الكثير من المواطنين بالسعودية، وتعد التأمينات الاجتماعية مستقلة ماليا وإداريا ويكثر به الفروع والمراكز المنتشرة بالسعودية، يعد نظام التأمينات الاجتماعية صورة من صور التعاون والتكافل الاجتماعي التي يقدمها المجتمع لمواطنيه ويقوم على رعاية العاملين في القطاع الخاص وكذلك العاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي ليوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة وكذلك العناية الطبية للمصابين بإصابات عمل أو أمراض مهنية والتعويضات اللازمة عند حدوث عجز مهني أو وفاة،كما أن المؤسسة تقوم على المساهمات المقدمة من رجال الأعمال وذلك من أجل تغطية التأمين بصورة تتفق مع القانون. تسجيل الدخول على التأمينات أون لاين الدخول إلى موقع ألتأمينات الاجتماعية. الضغط على أيقونة سجل في التأمينات. كتابة كافة البيانات المطلوبة بدقة. قم بالضغط على أيقونة حفظ. خدمة التأمينات أونلاين لأصحاب الأعمال الدخول إلى موقع ألتأمينات الاجتماعية. باختيار أيقونة صاحب عمل .الدخول على رقم الاشتراك الخاص بالمنشأة والضغط على التالي. إذا كان المشرف هو صاحب الشركة ستقوم بإدخال الرقم الخاص ببطاقة الأحوال. أدخال رقم الاشتراك إذا كان المشرف موظفا عاديًا داخل المنشأة. كتابة بعض البيانات كالبريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال الخاص بك. الضغط على الإقرار بأنك موافق على بنود الاتفاقية. إذا نجحت العملية الخاصة بالتسجيل سيظهر لك نموذج لطلب التسجيل ستقوم بطباعة النموذج. ثم إرساله إلى المكتب. خدمات للمستفيدين من التأمينات العلاج الطبي :لو أصيب المؤمن عليه في العمل تغطى موسسة التأمينات الاجتماعية كافة التكليف الطبية المطلوبة للمؤمن علية حتى شفاؤه.

:لو أصيب المؤمن عليه في العمل تغطى موسسة التأمينات الاجتماعية كافة التكليف الطبية المطلوبة للمؤمن علية حتى شفاؤه. العجز الدائم أو الوفاة : لو أصيب المومن علية في العمل بعجز أو وفاه يتم حصول على راتب شهري وقدره أربعة وثمانون ريال وهذا متوسط الراتب في آخر ثلاثة أشهر على شرط ألا يزيد عن ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال سعودي.

: لو أصيب المومن علية في العمل بعجز أو وفاه يتم حصول على راتب شهري وقدره أربعة وثمانون ريال وهذا متوسط الراتب في آخر ثلاثة أشهر على شرط ألا يزيد عن ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال سعودي. البدل اليومي : لو أن الموظف به نوع من الإعاقة وكانت بصفة مؤقتة نتيجة إصابته في العمل فإنه يأخذ بدل يومي إلى أن يتم شفاؤه من الإصابة وسوف يمنح البدلات في العطلة الرسمية وعطلة نهاية الأسبوع،و يتم إعطاء الموظف هذا 100% من المساهمات الخاصة به من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أما إذا استمر في تناول العلاج فإنه سوف يحصل على البدل ولكن بنسبة 75% فقط.

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