نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلغاء نظام الكفالة في المملكة رسميا في المقال التالي

عمر شويل - جدة إلغاء نظام الكفالة في المملكة ، من القوانين التي كانت من المفترض الإعلان عنها في السعودية في بداية العام الحالي 2020 ولكن تم تأجيله بسبب الظروف التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا، ولكن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة بأنها تستعد لإطلاق مبادرة لتحسين العلاقة بين صاحب العمل والوافد في المملكة لتحسين وتغيير ملامح حياة الوافدين إلى المملكة العربية السعودية .

وقد تم العمل بنظام الكفالة في المملكة العربية السعودية منذ 72 عام الذي ألغي سلطة صاحب العمل أو الكفيل في سفر العمالة الوافدة وفي التنقل الوظيفي، وقد تم نقل الخبر في وكالة رويترز من خلال ( عبد الله بن ناصر أوثنين ) نائب وزير الموارد البشرية في المملكة، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف ننقل لكم كل تفاصيل هذا القرار وموعد تطبيقه .

إلغاء نظام الكفالة في المملكة

المملكة تسعي لإصلاح القوانين الدستورية وجميع أنظمة الهيئات الحكومية لتوفير حياه كريمه لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة، ومن أجل ذلك قامت المملكة بإصدار قوانين لتحدد علاقة العامل الوافد بصاحب العمل في المملكة العربية السعودية، وأعطت الحرية الكاملة للعامل في إنهاء عقد عمله والخروج من السعودية أو الانتقال إلى عمل أخر على حسب رغبة الوافد، وسوف تصبح علاقة صاحب العمل والوافد محدده بناءا على بنود عقد العمل المتفق عليها، وهناك بعض النقاط التي أشارت إليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتعلقة بإلغاء نظام الكفالة وهي كالاتي :

يتم تطبيق إلغاء الكفالة من بداية 14 شهر مارس القادم .

تم إصدار إلغاء الكفالة لتقليل الخلافات العمالية بين الوافد وصاحب العمل .

عند أنتهاء مدة عقد العامل يمكنه بكل حرية الانتقال إلى عمل أخر .

عند رغبة العامل في الانتقال إلى عمل أخر فهو لا يحتاج إلى موافقة صاحب العمل وعدم الرجوع إليه .

يمكن للعامل مغادرة المملكة بخروج نهائي بدون موافقة صاحب العمل ولكت يتم إبلاغه إلكترونيا .

إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية المقال الذي تعرفنا فيه على إلغاء نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية وموعد تطبيقه وفوائده العائدة على الوافد إلى المملكة .