نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر لكزس 2021 في السعودية شامل ضريبة القيمة المضافة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر لكزس 2021 في السعودية لم يأت بعيدًا عن التوقعات حيث ارتفعت أسعار السيارات بوجه عام في السعودية ولم تكن لكزس ببعيدة عن هذا الأمر وفي نفس الوقت لا تزال هذه السيارة تتمتع بسمعة طيبة لدى المستهلك السعودي ولها مكانة بارزة على الطرق السريعة والشوارع الداخلية على حد سواء لما تمتلكه من قدرات على المناورة والأداء العالي فضلا عن منظومة من الترفيه والتقنية تجعل من قيادة لكزس تجربة فريدة يجب التفكير بها.

سعر السيارات الجديدة في السعودية

بوجه عام ارتفعت أسعار السيارات الجديدة في السعودية بنسبة تتراوح بين 7-10 % مقارنة بأسعار العام الماضي الأمر الذي يجعل من خيار شراء سيارات موديل 2020 فرصة لا تزال قائمة وفي نفس الوقت نشطت المعارض ووكلاء السيارات في تقديم عروض تقسيط السيارات الجديدة.

عروض تقسيط السيارات

تشمل عروض تقسيط السيارات الجديدة بعض المزايا التي تحفز المستهلكين على شراء السيارات خاصة السيارات موديل 2020 أو موديل 2021 بهدف تنشيط المبيعات بعد فترة انكماش شهدها قطاع السيارات في المملكة.

عروض لكزس 2021

تقدم لكزس السعودية العديد من العروض على سيارات لكزس بفئاتها التالية :

فئة السيارات السيدان والتي تشمل لكزس es أو لكزس IS سواء الهجين أو العادية. فئة سيارات الدفع الرباعي ذات السمعة المشهورة في السوق السعودي وتشمل لكزس فئات us – rx – nx – gx – lx وغيرها.

مواصفات لكزس es

تمثل لكزس es أحد الخيارات المفضلة لدى عشاق سيارات السيدان فهي تجمع بين الإمكانيات العريقة التي تحملها علامة لكزس البارزة على مقدمة السيارة وبين المقصورة الواسعة ومساحات التخزين المتعددة فضلا عن رفاهية وتقنية لكزس الفاخرة.

تأتي السيارة لكزس es مزودة بمحرك 4 سلندر L4 بسعة 2.5 لتر يولد قدرة حصانية قصوى قدرها 204 حصان مع علبة سرعة أوتوماتيكية 8 سرعات.

كما تأتي مع محرك هجين (هايبرد) 4 سلندر L4 سعة 2.5 لتر يولد 214 حصان مع ناقل حركة E-CVT كذلك تتوفر لكزس اي اس بمحرك 6 سلندر V6 سعة 3.5 لتر يولد 300 حصان مع علبة سرعة أوتوماتيكية 8 سرعات.

سعر لكزس 2021 في السعودية

ونقدم فيما يلي بيان بأحدث أسعار سيارات لكزس 2021 في السعودية والتي جاءت على النحو التالي :