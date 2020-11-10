خطوات تقديم طلب استعجال صرف المساعدة المقطوعة 1442 برقم الهوية

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عمر شويل - جدة كيفية تقديم طلب استعجال صرف المساعدة المقطوعة 1442 يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين المقدمين على طلب صرف مقطوعة الضمان، ففي إطار سعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتقديم وتحسين أفضل دخل للمواطن سمحت الوزارة للأشخاص المسجلون فى برنامج المساعدة المقطوعة على تقديم طلب استعجال لصرف المساعدة بهدف حاجة الأشخاص إليها فى الوقت الحالي، ومن خلال السطور التالية إليكم كيفية تقديم طلب استعجال صرف المساعدة المقطوعة 1442 بالخطوات.

خطوات تقديم طلب استعجال صرف المساعدة المقطوعة 1442

لتقديم طلب استعجال المساعدة المقطوعة لابد من اتباع الخطوات المذكورة بشكل سليم، حيث سيتم تقديم الطلب بشكل إلكتروني بالخطوات الآتية:

أولا الدخول إلى رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم تسجيل الدخول إلى حسابك من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

ثم الذهاب إلى خدمة الضمان الاجتماعي، واختيار خانة تسجيل شكوى.

يقوم المستخدم بكتابة طلب استعجال المساعدة المقطوعة أو الشكوى التي تريد إرسالها، مع توضيح كافة النقاط والأسباب التي تتطلب استعجال الصرف.

ثم النقر على خانة تقديم الطلب.

كما يمكن تقديم طلب من خلال الاتصال عبر رقم 19111 وهو نظام صوتي خاص بعمليات الشكوى وطلبات الاستعجال.

الاستعلام عن مقطوعة الضمان 1442

كما يمكن لجميع المواطنين الاستعلام عن مقطوعة الضمان من خلال خدمة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة والتي تقدمها وزارة العمل السعودية، ويكون الاستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية بشكل سليم:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومنه إلى الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

يتم تسجيل الدخول من خلال كتابة رقم السجل المدني الخاص بالمستعلم.

وكتابة رمز التحقق من الاستخدام البشري والذي يكون موجود فى الموقع.

بعد ذلك يتم الضغط على خانة عرض.

سوف يظهر أمامك صفحة جديدة تحتوى على كافة معلوماتك وكافة المعلومات الخاصة بموعد الصرف.

ومن الجدير ذكره أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد تلقت الكثير من الأسئلة ومنهم كيف اعرف متى تنزل المقطوعة، وموعد صرف مقطوعة الضمان، وجاء الرد أنه المقطوعة ليس لها موعد محدد للصرف ويتم صرفها بشكل متقطع، ويمكن الاستعلام عنها بالخطوات السابقة.