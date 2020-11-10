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عمر شويل - جدة يعتبر نظام الاقامة المميزة الساري في المملكة العربية السعودية،واحد من أهم أنظمة الاقامة والذي تم اعتماده في المملكة مؤخرا حيث جاء قرار العمل بهذا النظام رسميا في خلال عام 2019 م، ويعود السبب وراء أهمية الاقامة المميزة إلى أنها تعمل على منح حاملها عدد من المزايا والحقوق التي لا تجدها في غيرها من أنظمة الاقامة الأخرى في المملكة، ومنها على سبيل المثال : اقامة العمل وتأشيرة الزيارة، وغيرها من المزايا التي نتعرف عليها من خلال السطور التالية، اضافة الى ما هي شروط حصول الفرد على هذه الاقامة، سواء كان مقيما بالمملكة أو خارجها، و ما هي الأوراق المطلوبة للتقديم و أخيرا خطوات تقديم طلب الحصول على الاقامة المميزة بالآراضي السعودية .

خطوات الحصول على الاقامة المميزة في المملكة العربية السعودية

بداية يجب أن نتعرف التفصيل على ما هو نظام الاقامة المميزة،والذي صمم خصيصا للأشخاص من غير السعوديين ، وتلك الاقامة تمكن حاملها من البقاء في الأراضي السعودية لفترة سواء محدودة أو غير محددة ، وذلك طبقا لنوع الاقامة المميزة التي يحملها الشخص خاصة و أنها تنقسم إلى نوعين، وكما سبق و أشرنا إلى أن الاقامة المميزة توفر لحاملها الكثير من المزايا ، ومنها :حرية الدخول والخروج من وإلى البلاد .

ويعتبر مركز الاقامة المميزة هو الجهة المسؤولة عن هذا النظام، حيث يقوم بدراسة الطلبات المقدمة من الأشخاص الراغبين في الحصول على الإقامة، كما يعمل على متابعة الإجراءات و في النهاية يقوم المركز بمنح الاقامة للأشخاص ممن يستوفون كافة الشروط التي تم وضعها ، علما بأن مركز الاقامة المميزة يتمتع بالشخصية الاعتبارية وله الاستقلال المالي والإداري ، إلا أنه خاضع تحت إشراف لجنة وزارية مختصة.

ما هي أنواع الاقامة المميزة في المملكة العربية السعودية ؟

كما سبق و أشرنا إلى أن هناك نوعين من الاقامة المميزة،طبقا للفترة التي يحددها الشخص الراغب في الحصول على الاقامة،وهما :

الأولى غير محدودة المدة : وهي عبارة عن إقامة دائمة يتم دفع الرسوم فيها لمرة واحدة فقط،وتقدر بحوالي 800 ألف ريال سعودي.

الثانية محددة المدة : وهي عبارة عن إقامة سنوية قابلة للتجديد في كل عام،ويتم دفع الرسوم سنويا مع التجديد و التي تقدر بحوالي 100 ألف ريال سعودي، وفي حالة كان يرغب بالسداد عن أكر من عام فإنه ة يحصل على خصم 2% عن كل عام.

يجب ملاحظة ان الرسوم تسدد فقط عن الشخص حامل الاقامة المميزة، أما عن الأقارب و الأهل فلا يسدد عنهم أي رسوم .

ما هي مميزات الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية ؟

والآن هيا بنا نستعرض المميزات والفوائد التي يحصل عليها الشخص حامل الاقامة المميزة في المملكة،سواء كانت اقامة دائمة أو سنوية ، والتي يمكن أن نلخصها في النقاط التالية ،وهي:

إمكانية اقامة حامل الاقامة المميزة في المملكة مع أسرته من أزواج وأبناء لا يزيد عمرهم عن 21 عام.

إمكانية إصدار حامل الاقامة المميزة تأشيرات زيارة للأقارب لكلا من الأبناء والأخوة والأخوات وأبناءهم.

إمكانية استقدام حامل الاقامة المميزة للعمالة المنزلية.

إمكانية امتلاك حامل الاقامة المميزة للعقارات،سواء كانت للأغراض السكنية والتجارية والصناعية،غيما عدا منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ، حيث يمكن فيهما الانتفاع فقط دون التملك .

إمكانية امتلاك حامل الاقامة المميزة وسائل النقل، وذلك طبقا للإجراءات والأنظمة المعمول بها في داخل المملكة.

إمكانية عمل حامل الاقامة المميزة في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها ، ويشمل ذلك أيضا جميع أفراد أسرته.

يمتلك حامل الاقامة المميزة حرية الدخول والخروج من وإلى الآراضي السعودية بشكل ذاتي.

إمكانية استخدام حامل الاقامة المميزة للممرات الخاصة بالسعوديين،والتي توجد على كلا من الحدود ومنافذ الدخول والخروج.

إمكانية مزاولة حامل الاقامة المميزة للأنشطة التجارية، وذلك طبقا لقانون استثمار الأجانب.

ما هي الشروط اللازمة للحصول على الاقامة المميزة في المملكة العربية السعودية؟

والآن هيا بنا نستعرض ما هي الشروط اللازم توافرها للحصول على الاقامة المميزة في المملكة العربية السعودية ، وهي تشمل الآتي:

أن يمتلك مقدم الطلب جواز سفر ساري المفعول.

يجب ألا يقل سن مقدم الطلب عن 21 عامًا.

يجب تقديم ما يثبت الكفاءة المالية والقدرة على تسديد رسوم الاقامة سواء كانت سنوية أم دائمة .

يجب تقديم صحيفة تثبت خلو سجل مقدم الطلب من أي سوابق جنائية.

تقديم تقرير صحي حديث (أقل من ستة أشهر) لإثبات خلو ا مقدم الطلب من كافة الأمراض المعدية.

في حال كان مقدم الطلب داخل المملكة يجب أن يكون لديه إقامة سارية في أثناء تقديم الطلب.

مع العلم بأن اللجنة المشرفة على طلبات التقديم، يمكنها أن تقوم بإضافة شروط طبقا لما تقتضيه حالة مقدم الطلب.

كيف يثبت الشخص مقدم طلب الاقامة المميزة ، الكفاءة المالية أو ” الملاءة المالية “؟

يجب على مقدم طلب الحصول على الاقامة المميزة أن يقوم بتقديم كلا من :

كشف خاص بجميع الحسابات البنكية الخاصة به في أخر عامين مرفقا بالأوراق المقدمة مع الطلب

تقديم جميع القوائم المالية المدققة والمعتمدة للشركة أو الشركات التي يمتلكها مقدم الطلب

بيان معتمد رسميا ومصدق عليه بأي استثمارات يملكها مقدم الطلب.

ما هي الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها للحصول على الاقامة المميزة في المملكة العربية السعودية؟

وإليكم كافة الأوراق والمستندات التي يجب إرفاقها مع طلب الحصول على الاقامة المميزة في المملكة العربية السعودية،وهي تشمل كلا من :

إذا كان مقدم الطلب مقيم حاليا في داخل المملكة أو سبق له الاقامة فيها، يجب عليه تقديم صورة من رقم الاقامة.

جواز السفر مقدم الطلب مع صورة ضوئية للصفحة الأولى منه للمتقدم والتابعين، بالإضافة إلى صورة من جميع الصفحات التي تحتوي على تأشيرة دخول الى المملكة خلال الـ 15 سنة الماضية في حال تواجدها.

بيانات العنوان الحالي لمقدم الطلب ومستند يثبت اقامته في هذا العنوان.

بيانات كلا من الزوجة والأولاد وذلك في حالة الاشخاص المتزوجين.

صورة شخصية لمقدم الطلب والتابعين له.

في حال كان يعمل مقدم الطلب مع جهة داخل المملكة فيجب تقديم بيان تعريف بالراتب بتاريخ حديث ومصدق رسميا من الغرفة التجارية.

كشف حسابات بنكية لمقدم الطلب في أخر عامين مصدق رسميا من البنك.

كشف حسابات الاستثمارات من الجهة المصدرة لمقدم الطلب ومصدق رسميًا.

يجب تقديم صور ضوئية للقوائم المالية مدققة من قبل المحاسب القانوني ، على أن يوضح فيها أسماء ملاك الحصص .

شهادات تثبت تملك الحصص معتمدة رسميا من قبل الجهات المعنية.

صورة ضوئية لوثائق التملك وتكون مصدقة من قبل الجهات المعنية.

في حال وجود قرض، يجب تقديم صورة ضوئية لشهادة القرض والضمانات المصرفية المقدمة في أثناء طلب القر ض.

ملاحظة هامة : يجب أن تكون جميع المستندات و الوثائق المقدمة مع الطلب، مكتوبة باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية ،وتقدم من خلال الموقع الإلكتروني لمركز الاقامة المميزة .

طريقة التقديم للحصول على الاقامة المميزة

وإليكم خطوات التقديم للحصول على الاقامة المميزة في المملكة العربية السعودية، وهي كالتالي :

يتم الدخول الى الموقع الرسمي لمركز الاقامة المميزة.

يتم تقديم الطلب على شكل نموذج إلكتروني على الموقع .

يتم تعبئة كافة البيانات الشخصية .

يتم إرفاق كافة المستندات و الملفات المطلوبة مع الطلب.

بعد تقديم الطلب تقوم لجنة مختصة في مركز الاقامة المميزة، بمعالجة الطلب المقدم ،حيث التواصل مع مقدم الطلب بعد ذلك لإخباره بالنتيجة وهي إما بالقبول أو بالرفض أو إتمام إي إجراءات أخرى قد ينقصها الطلب.

متى تقوم المملكة بالغاء الاقامة المميزة عن حاملها؟

طبقا لنظام الاقامة المميزة في المملكة فإنه يتم فيها إسقاط الاقامة المميزة عن حاملها، في حالتين فقط ، وهما :

الحالة الأولى :عند تقديم طلب إلغاء من حامل الاقامة ورغبته في التنازل عنها، فيتم إلغائها بناء على طلبه .

الحالة الثانية : في حال حدوث عدد من الأمور التي تحول دون استمرار الاقامة لهذا الشخص، وهي:

إدانة حامل الاقامة بجريمة تكون عقوبتها بالسجن فترة لا تقل عن 60 يوم،أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال سعودي.

عندما لا يلتزم حامل الإقامة بالأنظمة والقوانين الخاصة بالإقامة و المعمول بها في الأراضي السعودية.

في كان الطلب الذي كان تقدم به الشخص حامل الإقامة يتضمن بيانات ومعلومات غير صحيحة.

في حال صدور حكم قضائي للشخص حامل الاقامة بالإبعاد و الاقصاء من المملكة.

في حال وفاة حامل الاقامة أو فقدانه الأهلية .

هل هناك فرق بين الاقامة المميزة واقامة المستثمر في المملكة؟

يتساءل الكثيرون عما هو الفرق بين كلا من الاقامة المميزة واقامة المستثمر، حيث يحدث كثير من الخلط بينهما ، و لكن يعد الفرق الأكبر بينهما ان اقامة المستثمر تحتاج الى كفيل بينما الاقامة المميزة لا تحتاج الى كفيل، نجد أيضا أن المستثمر لا يمكن له العمل في العقارات، أو القطاع الخاص .

وفي النهاية نشير الى أن الاقامة المميزة بالمملكة، هي وعد يتحقق حيث وعد به سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله في خلال عام 2016 و يتم تنفيذه بالفعل قبل الموعد المحدد له، عبر إنشاء مركز مستقل اداريا و ماليا لمراجعة الطلبات و بالفعل فقد كانت الدفعة الأولى من الحاصلين على القامة المميزة في عام 2019 تقدر بحوالي 73 شخصا من مختلف دول العالم.